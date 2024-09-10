Кабмин постановил выплачивать военным компенсации за пользование авто в отпуске

Ранее возмещение расходов полагалось лишь за перелеты самолетами и поездки на поездах

10 сентября 2024, 08:00, ИА Амител

Автомобиль / Фото: unsplash.com / Oliur

Правительство России постановило выплачивать военнослужащим, а также военным пенсионерам и членам их семей компенсацию расходов за использование личного автомобиля в командировках и отпусках. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на документ, опубликованный кабмином.

Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Он предполагает выплату компенсаций тем, у кого есть право на бесплатный проезд. Расходы будут возмещаться в соответствии с федеральным законом "О статусе военнослужащих". В правительстве подчеркнули, что процедура компенсации таких трат все еще не была регламентирована, и военные получали ее лишь за поездки в самолете или в поезде.

Сам порядок возмещения расходов определят МВД, Минобороны и другие федеральные органы власти, где предусмотрена военная служба.