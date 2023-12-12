Кабмин РФ запретил экспорт твердой пшеницы до конца следующей весны

Предложение ранее внес Минсельхоз РФ — его поддержала таможенная подкомиссия

12 декабря 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство РФ ввело запрет на экспорт твердой пшеницы – он продлится до 31 мая 2024 года. Как сообщает "Интерфакс", соответствующее постановление сегодня подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Предложение ранее внес Минсельхоз РФ – его поддержала таможенная подкомиссия. Ведомство объясняло позицию снижением мирового урожая твердой пшеницы и повышенным спросом. По оценке министерства, сбор в этом сезоне упадет до 20-летнего минимума.

Решение правительства направлено на обеспечение продовольственной безопасности России. Оно позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке. Распоряжение вступило в силу с момента опубликования.

При этом в документе есть ряд исключений. В частности, это вывоз пшеницы для оказания гуманитарной помощи на международном уровне, а также в рамках международных межправительственных соглашений. Кроме того, допустим вывоз в Абхазию и Южную Осетию, а также в качестве припасов.