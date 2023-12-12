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Кабмин РФ запретил экспорт твердой пшеницы до конца следующей весны

Предложение ранее внес Минсельхоз РФ — его поддержала таможенная подкомиссия

12 декабря 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Правительство РФ ввело запрет на экспорт твердой пшеницы – он продлится до 31 мая 2024 года. Как сообщает "Интерфакс", соответствующее постановление сегодня подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Предложение ранее внес Минсельхоз РФ – его поддержала таможенная подкомиссия. Ведомство объясняло позицию снижением мирового урожая твердой пшеницы и повышенным спросом. По оценке министерства, сбор в этом сезоне упадет до 20-летнего минимума.

Решение правительства направлено на обеспечение продовольственной безопасности России. Оно позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке. Распоряжение вступило в силу с момента опубликования.

При этом в документе есть ряд исключений. В частности, это вывоз пшеницы для оказания гуманитарной помощи на международном уровне, а также в рамках международных межправительственных соглашений. Кроме того, допустим вывоз в Абхазию и Южную Осетию, а также в качестве припасов.

Экономика сельское хозяйство

Комментарии 6

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Гость

09:18:12 12-12-2023

К весне итальянцы станут покладистыми и дрессированными :)

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Сергей

09:42:33 12-12-2023

Весной вывезут.

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Гость

10:52:51 12-12-2023

Сергей (09:42:33 12-12-2023) Весной вывезут.... Ошибаетесь. Еще до весны вывезут - При этом в документе есть ряд исключений)))

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Светлана

10:06:35 12-12-2023

Запретите экспорт и импорт яиц.

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W1S1

12:50:42 12-12-2023

только теперь сеять ее не будут , вернее намного меньше будут. Любые государственные меры "умного" регулирования вызывают настороженнось.

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А и правильно

14:00:22 12-12-2023

Нафига она нужна? Народонаселению можно и китайскую лапшу продать. А господам на стол подать хватит. 😆 Скоро фраза "макарошки всегда стоят одинаково" потеряет актуальность. 😆

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