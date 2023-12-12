Кабмин РФ запретил экспорт твердой пшеницы до конца следующей весны
Предложение ранее внес Минсельхоз РФ — его поддержала таможенная подкомиссия
12 декабря 2023, 09:00, ИА Амител
Правительство РФ ввело запрет на экспорт твердой пшеницы – он продлится до 31 мая 2024 года. Как сообщает "Интерфакс", соответствующее постановление сегодня подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Предложение ранее внес Минсельхоз РФ – его поддержала таможенная подкомиссия. Ведомство объясняло позицию снижением мирового урожая твердой пшеницы и повышенным спросом. По оценке министерства, сбор в этом сезоне упадет до 20-летнего минимума.
Решение правительства направлено на обеспечение продовольственной безопасности России. Оно позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке. Распоряжение вступило в силу с момента опубликования.
При этом в документе есть ряд исключений. В частности, это вывоз пшеницы для оказания гуманитарной помощи на международном уровне, а также в рамках международных межправительственных соглашений. Кроме того, допустим вывоз в Абхазию и Южную Осетию, а также в качестве припасов.
09:18:12 12-12-2023
К весне итальянцы станут покладистыми и дрессированными :)
09:42:33 12-12-2023
Весной вывезут.
10:52:51 12-12-2023
Сергей (09:42:33 12-12-2023) Весной вывезут.... Ошибаетесь. Еще до весны вывезут - При этом в документе есть ряд исключений)))
10:06:35 12-12-2023
Запретите экспорт и импорт яиц.
12:50:42 12-12-2023
только теперь сеять ее не будут , вернее намного меньше будут. Любые государственные меры "умного" регулирования вызывают настороженнось.
14:00:22 12-12-2023
Нафига она нужна? Народонаселению можно и китайскую лапшу продать. А господам на стол подать хватит. 😆 Скоро фраза "макарошки всегда стоят одинаково" потеряет актуальность. 😆