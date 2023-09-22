Кабмин утвердил проект федерального бюджета на следующие годы

Он охватывает 2024 год, а также плановый период 2025 и 2026 годов

22 сентября 2023, 22:35, ИА Амител

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Правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующие три года. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

"Законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов одобрен на заседании правительства", – заявили там.

В 2024 году доходы казны прогнозируются в размере 35 трлн рублей, в 2025-м – 33,5 трлн рублей, в 2026-м – 34,1 трлн рублей. Расходы ожидаются на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей и 35,6 трлн рублей соответственно. Таким образом, в следующем году дефицит составит 1,6 трлн рублей, в 2025-м – 0,9 трлн рублей, в 2026-м – 1,5 трлн рублей.

Как сообщает ТАСС, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что власти постарались максимально минимизировать дефицит. В качестве приоритетных направлений выбраны поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление обороны, интеграция новых регионов, технологическое развитие, а также развитие инфраструктуры.