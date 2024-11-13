Кабмин утвердил размеры единоразовых выплат раненым участникам СВО

Военным, получившим тяжелые увечья и травмы, будет полагаться 3 млн рублей

13 ноября 2024, 20:55, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Правительство РФ утвердило размеры единовременных выплат участникам спецоперации при получении ранения. Как сообщает ТАСС, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Военным, получившим тяжелые увечья и травмы, будет полагаться 3 млн рублей. Получившим легкие ранения будут выплачивать компенсации в размере 1 млн рублей. В случае иных легких травм выплата составит 100 тыс. рублей.

Напомним, что в начале спецоперации выплаты семьям погибших военнослужащих установили в размере 5 млн рублей, при получении ранения – 3 млн рублей. Позднее компенсации распространили на других участников СВО, волонтеров, сотрудников МЧС, СК и других.

5 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что президент Владимир Путин поручил разобраться с вопросом социальной поддержки участников СВО с тяжелыми ранениями. Статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилева отмечала, что нынешняя форма компенсаций не учитывает индивидуальные обстоятельства и серьезность ранений.