Кабмин утвердил размеры единоразовых выплат раненым участникам СВО
Военным, получившим тяжелые увечья и травмы, будет полагаться 3 млн рублей
13 ноября 2024, 20:55, ИА Амител
Правительство РФ утвердило размеры единовременных выплат участникам спецоперации при получении ранения. Как сообщает ТАСС, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Военным, получившим тяжелые увечья и травмы, будет полагаться 3 млн рублей. Получившим легкие ранения будут выплачивать компенсации в размере 1 млн рублей. В случае иных легких травм выплата составит 100 тыс. рублей.
Напомним, что в начале спецоперации выплаты семьям погибших военнослужащих установили в размере 5 млн рублей, при получении ранения – 3 млн рублей. Позднее компенсации распространили на других участников СВО, волонтеров, сотрудников МЧС, СК и других.
5 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что президент Владимир Путин поручил разобраться с вопросом социальной поддержки участников СВО с тяжелыми ранениями. Статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилева отмечала, что нынешняя форма компенсаций не учитывает индивидуальные обстоятельства и серьезность ранений.
21:47:43 13-11-2024
Вот теперь все понятно
07:53:58 14-11-2024
Правильно. Пусть Кабмин и правительство едут на сво
08:51:30 14-11-2024
Гость (07:53:58 14-11-2024) Правильно. Пусть Кабмин и правительство едут на сво... А кто в тылу будет трудиться ?
10:04:55 14-11-2024
Гость (08:51:30 14-11-2024) А кто в тылу будет трудиться ?... В тылу нихрена не платят, а там бабки шикарные.
11:16:45 14-11-2024
Гость (10:04:55 14-11-2024) В тылу нихрена не платят, а там бабки шикарные.... Их тоже не всем платят, сколько обещают.
А еще, если на территории РФ контрактник (доброволец) находится, так и вообще только оклад (в том числе в Курской области)
11:25:46 14-11-2024
Гость (11:16:45 14-11-2024) Их тоже не всем платят, сколько обещают.А еще, если на т... А какие военнослужащие находятся не на территории РФ?