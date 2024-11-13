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Кабмин утвердил размеры единоразовых выплат раненым участникам СВО

Военным, получившим тяжелые увечья и травмы, будет полагаться 3 млн рублей

13 ноября 2024, 20:55, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Правительство РФ утвердило размеры единовременных выплат участникам спецоперации при получении ранения. Как сообщает ТАСС, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Военным, получившим тяжелые увечья и травмы, будет полагаться 3 млн рублей. Получившим легкие ранения будут выплачивать компенсации в размере 1 млн рублей. В случае иных легких травм выплата составит 100 тыс. рублей.

Напомним, что в начале спецоперации выплаты семьям погибших военнослужащих установили в размере 5 млн рублей, при получении ранения – 3 млн рублей. Позднее компенсации распространили на других участников СВО, волонтеров, сотрудников МЧС, СК и других.

5 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что президент Владимир Путин поручил разобраться с вопросом социальной поддержки участников СВО с тяжелыми ранениями. Статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилева отмечала, что нынешняя форма компенсаций не учитывает индивидуальные обстоятельства и серьезность ранений.

спецоперация Льготы

Комментарии 6

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Гость

21:47:43 13-11-2024

Вот теперь все понятно

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Гость

07:53:58 14-11-2024

Правильно. Пусть Кабмин и правительство едут на сво

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Гость

08:51:30 14-11-2024

Гость (07:53:58 14-11-2024) Правильно. Пусть Кабмин и правительство едут на сво... А кто в тылу будет трудиться ?

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Гость

10:04:55 14-11-2024

Гость (08:51:30 14-11-2024) А кто в тылу будет трудиться ?... В тылу нихрена не платят, а там бабки шикарные.

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Гость

11:16:45 14-11-2024

Гость (10:04:55 14-11-2024) В тылу нихрена не платят, а там бабки шикарные.... Их тоже не всем платят, сколько обещают.
А еще, если на территории РФ контрактник (доброволец) находится, так и вообще только оклад (в том числе в Курской области)

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Гость

11:25:46 14-11-2024

Гость (11:16:45 14-11-2024) Их тоже не всем платят, сколько обещают.А еще, если на т... А какие военнослужащие находятся не на территории РФ?

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