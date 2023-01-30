Кабмин включил в список причин инвалидности ранения, полученные добровольцами

Ранее похожий подпункт в правилах оформления инвалидности касался только участников отрядов самообороны в Дагестане

30 января 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российское правительство дополнило правила признания лица инвалидом новым пунктом, включающим увечья и травмы, полученные во время службы в добровольческих формированиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства.

Так, соответствующие правила, которые утверждены постановлением "О признании лица инвалидом", будет дополнен новым подпунктом, который вводит такое основание, как "инвалидность вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании".

Ранее похожий подпункт касался лишь участников отрядов самообороны в Дагестане, которые действовали во время контртеррористических операций на территории республики в период с августа по сентябрь 1999 года.