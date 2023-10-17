Качели в Камне-на-Оби чуть не убили женщину
Местная администрация вместо решения проблемы просто примотала конструкцию проволокой
17 октября 2023, 21:10, ИА Амител
Кадр из видео
В Камне-на-Оби качели едва не убили женщину, но местная администрация вместо решения проблемы ограничилась проволокой. Об этом рассказали представители Народного фронта.
Кованые качели в парке отдыха сорвались, из-за чего женщине проломило голову. Травму зафиксировали судмедэксперты, голову зашивали в больнице.
"А вот чиновники не слишком испугались и просто перевязали качели проволокой", – сказано в сообщении.
Общественники и местные беспокоятся из-за того, что качели не отремонтировали. Дети играют здесь каждый день и находятся в опасности.
21:26:09 17-10-2023
Потеряли чувство ответственности. Вот только главу заслушивали на сессии АКЗС. Он внял всё и начал " Хорошо работать". Да полный голод в кадрах. Вот и чудят горе чиновники.