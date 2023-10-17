Качели в Камне-на-Оби чуть не убили женщину

Местная администрация вместо решения проблемы просто примотала конструкцию проволокой

17 октября 2023, 21:10, ИА Амител

Кадр из видео

В Камне-на-Оби качели едва не убили женщину, но местная администрация вместо решения проблемы ограничилась проволокой. Об этом рассказали представители Народного фронта.

Кованые качели в парке отдыха сорвались, из-за чего женщине проломило голову. Травму зафиксировали судмедэксперты, голову зашивали в больнице.

"А вот чиновники не слишком испугались и просто перевязали качели проволокой", – сказано в сообщении.

Общественники и местные беспокоятся из-за того, что качели не отремонтировали. Дети играют здесь каждый день и находятся в опасности.