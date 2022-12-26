Качественный мобильный интернет формирует новые новогодние традиции — исследование билайн
Молодежь теперь активно подводит итоги года в соцсетях, а люди в возрасте любят поздравлять родных по видеосвязи
26 декабря 2022, 10:01, ИА Амител
Качество мобильного интернета в новогоднюю ночь и праздничные дни, когда резко возрастает нагрузка на сеть, устраивает 92% респондентов. При этом 38% отметили, что не испытывают проблем в процессе использования мобильного интернета. Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования билайн, проведенного среди своих абонентов с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы"*.
Эксперты пришли к выводу, что уверенная работа интернета в новогодние праздники поддерживает формирование новых новогодних привычек и традиций, которые различаются по возрастам.
18-24 года
Среди этой возрастной категории зарождается «молодая» праздничная традиция: 20% респондентов в возрасте 18-24 отметили, что подводят итоги года в социальных сетях. Почти треть опрошенных этого возраста готовят новые блюда и упаковывает подарки, используя видеоролики в сети в качестве инструкций.
25-34 года
86% респондентов в возрасте 25-34 лет с помощью мобильного интернета слушают музыку за городом в новогодние праздники, а также чаще других возрастных категорий при помощи мобильного интернета заказывают подарки с курьерской доставкой друзьям и родственникам из других городов (22%).
35-44 года
Респонденты этого возраста любят делиться впечатлениями — они чаще используют мобильный интернет для того, чтобы публиковать фотографии и видео в соцсетях (47%).
45-54 года
Каждый второй респондент этой возрастной категории отправляет праздничные открытки в мессенджерах и соцсетях.
55 лет и старше
Среди опрошенных этой возрастной категории в тройку популярных способов поздравить родственников из других городов вошел звонок по видеосвязи.
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