Молодежь теперь активно подводит итоги года в соцсетях, а люди в возрасте любят поздравлять родных по видеосвязи

26 декабря 2022, 10:01, ИА Амител

Фото: wayhomestudio / Freepik

Качество мобильного интернета в новогоднюю ночь и праздничные дни, когда резко возрастает нагрузка на сеть, устраивает 92% респондентов. При этом 38% отметили, что не испытывают проблем в процессе использования мобильного интернета. Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования билайн, проведенного среди своих абонентов с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы"*.

Эксперты пришли к выводу, что уверенная работа интернета в новогодние праздники поддерживает формирование новых новогодних привычек и традиций, которые различаются по возрастам.

18-24 года

Среди этой возрастной категории зарождается «молодая» праздничная традиция: 20% респондентов в возрасте 18-24 отметили, что подводят итоги года в социальных сетях. Почти треть опрошенных этого возраста готовят новые блюда и упаковывает подарки, используя видеоролики в сети в качестве инструкций.

25-34 года

86% респондентов в возрасте 25-34 лет с помощью мобильного интернета слушают музыку за городом в новогодние праздники, а также чаще других возрастных категорий при помощи мобильного интернета заказывают подарки с курьерской доставкой друзьям и родственникам из других городов (22%).

35-44 года

Респонденты этого возраста любят делиться впечатлениями — они чаще используют мобильный интернет для того, чтобы публиковать фотографии и видео в соцсетях (47%).

45-54 года

Каждый второй респондент этой возрастной категории отправляет праздничные открытки в мессенджерах и соцсетях.

55 лет и старше

Среди опрошенных этой возрастной категории в тройку популярных способов поздравить родственников из других городов вошел звонок по видеосвязи.

Фото: билайн Есть разница и в соблюдении привычных новогодних традиций: например, женщины чаще мужчин загадывают желание под бой курантов (54% против 33%) и смотрят новогодние фильмы по телевизору (47% против 35%). Загородный новогодний досуг с развитием мобильного интернета стал мало чем отличаться от городского: больше 40% респондентов, празднующих за городом, поздравляют близких по видеосвязи, слушают музыку, публикуют фото и видео в соцсетях. Качество связи за городом при этом устраивает 89% опрошенных, у 37% из них не возникает проблем при использовании мобильного интернета. Такой результат объясняется масштабной стройкой, которую оператор проводил в последние четыре года. Напомним, за это время сеть 4G билайн по всей России выросла в три раза. *Исследование было проведено в городах Москва, Санкт-Петербург, Тула, Волгоград, Ставрополь, Казань, Екатеринбург, Томск, Иркутск, Хабаровск. Количество респондентов — 1000 человек в возрасте от 18 лет.

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