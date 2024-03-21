Кадровый дефицит на Алтае спровоцировал у жителей желание получать больше денег
При этом ожидаемый заработок у мужчин без высшего образования растет более медленными темпами
21 марта 2024, 10:40, ИА Амител
В Алтайском крае кадровый дефицит спровоцировал рост зарплатных ожиданий у специалистов массового найма, сообщает "Зарплата.ру".
Специалисты проанализировали резюме, размещенные на сервисе за год в Алтайском крае, и выявили рост зарплатных ожиданий среди женщин и мужчин без высшего образования.
"При этом дефицит "синих воротничков" спровоцировал рост ожидаемых зарплат у женщин специальностей массового найма. За год зарплатные ожидания женщин со средним специальным образованием увеличились на 12%, со средним – на 31% и с неоконченным высшим – на 40%", – показало исследование.
Ожидаемый заработок у мужчин без высшего образования растет более медленными темпами: со средним специальным образованием ожидания увеличились на 17%, со средним – на 26%, с неоконченным высшим – изменений за год не было.
"Кадровый дефицит вынуждает работодателей повышать зарплаты. Поэтому соискатели востребованных специальностей оценивают себя выше", – отметили аналитики.
За год наибольший прирост средних зарплатных ожиданий показали администраторы (+22% у мужчин – до 41,2 тыс. рублей, +27% у женщин – до 39 тыс. рублей), кассиры-операционисты (+9% у мужчин – до 30 тыс. рублей, +5% у женщин – до 35,3 тыс. рублей), операторы производственной линии (+30% у мужчин – до 50 тыс. рублей, +41% у женщин – до 40 тыс. рублей), менеджеры по продажам (+16% у мужчин – до 56,2 тыс. рублей, +23% у женщин – до 50,5 тыс. рублей).
10:48:22 21-03-2024
ууу какие - денег им подавай!!! а слабо за спасибо работать?? или за еду )
10:57:27 21-03-2024
сарказмЪ (10:48:22 21-03-2024) ууу какие - денег им подавай!!! а слабо за спасибо работать?... Ну так тут, помнится, желающих было полно. Затянуть пояса, потерпеть и прочая. Странно, что как только дошло до дела, то никто не хочет не только работать бесплатно на благо Родины, но и зп им маленькая не нравится почему-то. А как дышали...
11:08:02 21-03-2024
Гость (10:57:27 21-03-2024) Ну так тут, помнится, желающих было полно. Затянуть пояса, п... мнимый патриотизм называется
12:02:29 21-03-2024
Гость (11:08:02 21-03-2024) мнимый патриотизм называется... при чем здесь патриотизм? какая связь?
11:34:35 21-03-2024
Гость (10:57:27 21-03-2024) Ну так тут, помнится, желающих было полно. Затянуть пояса, п...
А мне помнится был другой посыл: не потерпеть низкие зарплаты, а не ныть лишний раз про подорожание и как все плохо. Разницу чувствуете? И вообще, кто не жил в 90-е, тому трудно что-либо донести, неженки выросли и потребители. Ну что ж, трудно вам будет, товарищи. Готовьтесь)
11:59:00 21-03-2024
Гость (11:34:35 21-03-2024) А мне помнится был другой посыл: не потерпеть низкие зар... Пф... Ну жили в девяностые, и? Что сказать-то хотели? Что будет хуже, чем тогда? Так будет, к этому все идет нехилыми такими рывками. И да, если вы "просто" не хотите терпеть низкую зп, не ноя про повышение цен, то ее рост какбэ должен нивелировать рост цен, не? И в чем тогда разница? Хоть так, хоть так человек, внезапно, не хочет жить в нищете. Будь это просто низкая зп или же повышение цен при той же самой. И да, я смотрю, вам очень хочется позлорадствовать, что те, кто не жил в 90-е, хлебнут полной ложкой. Типичная традиционная ценность - мы хорошо не жили, и вы не будете. Не дадим! Мы терпели всю жизнь, и вы будете. Детям своим того же желаете, видимо.
13:12:39 21-03-2024
Гость (11:59:00 21-03-2024) Пф... Ну жили в девяностые, и? Что сказать-то хотели? Что бу...
*Хоть так, хоть так человек, внезапно, не хочет жить в нищете*
А что такое нищета? вы голодаете, вам нечего надеть, вы мерзнете и болеете от холода? Никакого злорадства, просто инфантилизм свой засуньте уже и начинайте работать, хватит ныть!
15:45:14 21-03-2024
Гость (13:12:39 21-03-2024) *Хоть так, хоть так человек, внезапно, не хочет жить в н... все правильно, работайте за миску риса во благо капиталистам. Не мешайте им жиреть за ваш счет!
20:37:27 21-03-2024
Гость (15:45:14 21-03-2024) все правильно, работайте за миску риса во благо капиталистам... а Вы за миску риса работаете? Какие у Вас навыки?
10:55:01 21-03-2024
Какой ужас! Надеюсь, это лечится.
11:19:30 21-03-2024
Бизнесу тяжеловато, доходы упали, а расходы растут, дефицит рабочей силы вынуждает их повышать зарплату, это приведет к разорению малого и среднего бизнеса и усилению монополизации.
12:03:55 21-03-2024
Гость (11:19:30 21-03-2024) Бизнесу тяжеловато, доходы упали, а расходы растут, дефицит ... Это приведет к здоровой конкуренции развитию производства и оздоровлению экономики. Нужно развивать производство а не улучшать свое благосостояние... Говоря другими словами хотите иметь киоск с шаурмой а жить в Лондоне в пятиэтажном особняке и летать на собственном самолете... Ни фига подобного
12:52:26 21-03-2024
Гость (12:03:55 21-03-2024) Это приведет к здоровой конкуренции развитию производства и ... Оздоровление экономики на лицо)))
13:14:13 21-03-2024
Гость (11:19:30 21-03-2024) Бизнесу тяжеловато, доходы упали, а расходы растут, дефицит ...
это приведет к более справедливому распределению прибыли. всем хватит, не волнуйтесь за работодателей, не последний кусок доедают, уж поверьте
10:13:32 22-03-2024
Гость (11:19:30 21-03-2024) Бизнесу тяжеловато, доходы упали, а расходы растут, дефицит ... Я что-то не увидел ни на Дроме ни на Авито массовой продажи Крузаков, Инфинити и прочего премиум класса. Недвижимость (коттеджи и квартиры площадью 150+ продают только в связи с переездом либо в теплые страны, либо в столицы). Ни один владелец бизнеса не урезал свои расходы- он урезал доходы сотрудников и начал ныть что никто к нему за копейки не идет работать.
11:19:33 21-03-2024
Вот оно что, кадровый дефицит спровоцировал, а инфляция вообще не при чем.
11:40:37 21-03-2024
Гость (11:19:33 21-03-2024) Вот оно что, кадровый дефицит спровоцировал, а инфляция вооб... Так в крае лет 20 инфляцию не считают за причину для повышения зарплат! Хотя сейчас вовсе не повышение, а лишь попытка достичь зарплатного уровня других регионов, тоже не самых богатых,
12:08:31 21-03-2024
кто-нибудь может мне объяснить, как при таких ЗП барнаульцы покупают недвижимость в кредит, еще и делают в них ремонты?
может быть, налоговой стоит повнимательнее присмотреться к покупателям квартир и авто за несколько миллионнов , от которых пробки девятибальные?
давно не интересовалась стоимостью недвижимости, но вчера увидела расчет по ипотеке на 1-комн. старого фонда в центре с ремонтом. это около 70 к в месяц на 20 лет + 2млн первоначальный взнос. о каких хотелках 35-40 тыс. речь?
12:54:55 21-03-2024
Элен без ребят (12:08:31 21-03-2024) кто-нибудь может мне объяснить, как при таких ЗП барнаульцы ... Если человек покупает квартиру за 16 миллионов-значит на что-то рассчитывает.
13:17:39 21-03-2024
Элен без ребят (12:08:31 21-03-2024) кто-нибудь может мне объяснить, как при таких ЗП барнаульцы ...
вот и мне интересно. тут один товарищ с пеной у рта доказывает какие мы все тут нищие... что еще раз подтверждает мои слова о нытье. есть категория людей, у которых всегда все плохо и денег нет. противно...
16:13:02 21-03-2024
Элен без ребят (12:08:31 21-03-2024) кто-нибудь может мне объяснить, как при таких ЗП барнаульцы ... Недвижимость покупают одни люди, а жалуются на нехватку денег другие. Вот у вас разве нет знакомых, которые имеют 2-3 квартиры, а некоторые 15-30? У вас же, допустим, всего одна хата, да и та досталась в наследство от бабушки.
16:51:32 21-03-2024
Гость (16:13:02 21-03-2024) Недвижимость покупают одни люди, а жалуются на нехватку дене...
как ни странно, но больше всех ноют отнюдь не самые бедные. я не знаю, может это мантра такая: ной, что все плохо, чтобы удача не отвернулась? тогда конечно, понимаю
17:58:16 21-03-2024
Элен без ребят (12:08:31 21-03-2024) кто-нибудь может мне объяснить, как при таких ЗП барнаульцы ... Квартиру за 16 млн. сможет купить учитель, кондуктор, санитарка, библиотекарь продавец или ...? Давайте не будем про СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ в крае говорить!
12:17:01 21-03-2024
Дошло до некоторых, что очередь за забором - это они и есть, работодатели, уже сами ?
13:13:55 21-03-2024
Сходил сегодня в Ленту и спровоцировал себе рост зарплатных ожиданий...
15:17:18 21-03-2024
«Я не перестаю поражаться меркантильности маргинала. Зачем тебе деньги, если ты рабочий в Астрахани? Гуляй, дыши, в лугах занимайся любовью, рыбачь. Тебе правительство валежник собирать разрешило, ягоды, грибы… Ну так лопай, уминай за обе щеки, наслаждайся жизнью!»
16:13:00 21-03-2024
Ага, а раньше все готовы были работать за бесплатно...
Даже в советское время, там где возникал дефицит кадров платили больше чем сейчас в эквиваленте, хотя идеология была не денежная.
16:57:12 21-03-2024
Все верно ! Всему есть предел. Цены не держат, а зарплату с 2018 года не поднимали. Государство и капитал живут в разных эпостасьях.
20:42:46 21-03-2024
Вячеслав (16:57:12 21-03-2024) Все верно ! Всему есть предел. Цены не держат, а зарплату с ... каждый год поднимают зарплату. Сейчас 100 - не жируешь, но жить можно. Знаю тех, у кого доход гораздо выше, но выше и навыки. Стремлюсь. Тут всё от вас зависит. Если получаете, то мало, если зарабатываете, то норм. Просто осознайте разницу слов
06:33:08 22-03-2024
Сибиряки, доброго здоровья Вам! Не буду острить по поводу мизерных зарплат коренным жителям. На мой взгляд, физлица, владеющие крупным бизнесом, не хотят платить нормальную зарплату нашим гражданам, власти им, как всегда, подыграли и разрешили завозить к нам штрейкбрехеров, то есть из стран СНГ, которые мешают нам добиться нормальных зарплат. Нормальная зарплата - это 200- 250 тысяч руб. в месяц, так как цены на продукты в магазинах Европы и США не сильно отличаются от наших.
07:52:18 22-03-2024
Наконец отписались все аналитики по труду и его оплате. )))
08:33:13 22-03-2024
От каждого по способностям, каждому по труду!!!
09:03:28 22-03-2024
Край всю жизнь нищий , добавили они , уроды
19:49:27 22-03-2024
Сварщика ищем, от 70К зарплата. 5/2. Официально трудоустраиапем.
21:53:56 22-03-2024
Наконец то народ стал уважать себя.
Мне мнение, это минимальная з/ пл.
Почему это на Алтае должны нищенствовать, что рылом не вышли?
А работали во вредных условиях за 25 т. руб это нормально? Скользящий график, по 8 час в 3 смены. На этих производствах з/ по. должна быть не менее 100- 120 т. Руб