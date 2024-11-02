Он отметил, что писали обращения как женщины, так и находящиеся на фронте не по своей воле мужчины

02 ноября 2024, 18:40, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил приказ "не брать пленных", который он ранее дал спецназу "Ахмат". Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

"Ранее данный ахматовцам приказ "не брать пленных" отменен. Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую", – написал он.

Кадыров заявил, что за последние дни на его имя поступило больше двух тысяч писем от жителей Украины. Граждане просили отменить приказ. Он отметил, что писали обращения как женщины, так и находящиеся на фронте не по своей воле мужчины.

Ранее Кадыров отдал приказ чеченцам не брать бойцов Вооруженных сил Украины в плен, а сразу уничтожать их. Такая установка ахматовцам пришла после того, как украинский беспилотник атаковал здание Российского университета спецназа в Чечне.