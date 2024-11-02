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Кадыров отменил приказ "не брать пленных"

Он отметил, что писали обращения как женщины, так и находящиеся на фронте не по своей воле мужчины

02 ноября 2024, 18:40, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Фото: vk.com/ramzan
Рамзан Кадыров / Фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил приказ "не брать пленных", который он ранее дал спецназу "Ахмат". Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

"Ранее данный ахматовцам приказ "не брать пленных" отменен. Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую", – написал он.

Кадыров заявил, что за последние дни на его имя поступило больше двух тысяч писем от жителей Украины. Граждане просили отменить приказ. Он отметил, что писали обращения как женщины, так и находящиеся на фронте не по своей воле мужчины.

Ранее Кадыров отдал приказ чеченцам не брать бойцов Вооруженных сил Украины в плен, а сразу уничтожать их. Такая установка ахматовцам пришла после того, как украинский беспилотник атаковал здание Российского университета спецназа в Чечне.

Политика Рамзан Кадыров

Комментарии 6

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weter77

20:31:43 02-11-2024

Напрасно это он сделал. Там очень много иностранных "добровольцев" а они должны ВСЕ сгинуть. Ихмо.

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Гость

07:44:15 03-11-2024

weter77 (20:31:43 02-11-2024) Напрасно это он сделал. Там очень много иностранных "доброво... Очень сложно, находясь за спинами русских пацанов, столкнуться с иностранными добровольцами. Разве что с продавцами на рынках.

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Гость

16:39:07 03-11-2024

weter77 (20:31:43 02-11-2024) Напрасно это он сделал. Там очень много иностранных "доброво... С этими чудаками и без приказа разберутся

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Гость из будущего

21:11:30 02-11-2024

Клоун. То ему украинцы письма пишут, то ламборджини и теслу дарят.

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Гость

07:40:52 03-11-2024

Гость из будущего (21:11:30 02-11-2024) Клоун. То ему украинцы письма пишут, то ламборджини и теслу ... Извинительная бригада выехала.

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Елена

06:38:05 03-11-2024

у нас что, министерства обороны нет?! что за чьи то приказы?

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