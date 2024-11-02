Кадыров отменил приказ "не брать пленных"
Он отметил, что писали обращения как женщины, так и находящиеся на фронте не по своей воле мужчины
02 ноября 2024, 18:40, ИА Амител
Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил приказ "не брать пленных", который он ранее дал спецназу "Ахмат". Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.
"Ранее данный ахматовцам приказ "не брать пленных" отменен. Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую", – написал он.
Кадыров заявил, что за последние дни на его имя поступило больше двух тысяч писем от жителей Украины. Граждане просили отменить приказ. Он отметил, что писали обращения как женщины, так и находящиеся на фронте не по своей воле мужчины.
Ранее Кадыров отдал приказ чеченцам не брать бойцов Вооруженных сил Украины в плен, а сразу уничтожать их. Такая установка ахматовцам пришла после того, как украинский беспилотник атаковал здание Российского университета спецназа в Чечне.
20:31:43 02-11-2024
Напрасно это он сделал. Там очень много иностранных "добровольцев" а они должны ВСЕ сгинуть. Ихмо.
07:44:15 03-11-2024
weter77 (20:31:43 02-11-2024) Напрасно это он сделал. Там очень много иностранных "доброво... Очень сложно, находясь за спинами русских пацанов, столкнуться с иностранными добровольцами. Разве что с продавцами на рынках.
16:39:07 03-11-2024
weter77 (20:31:43 02-11-2024) Напрасно это он сделал. Там очень много иностранных "доброво... С этими чудаками и без приказа разберутся
21:11:30 02-11-2024
Клоун. То ему украинцы письма пишут, то ламборджини и теслу дарят.
07:40:52 03-11-2024
Гость из будущего (21:11:30 02-11-2024) Клоун. То ему украинцы письма пишут, то ламборджини и теслу ... Извинительная бригада выехала.
06:38:05 03-11-2024
у нас что, министерства обороны нет?! что за чьи то приказы?