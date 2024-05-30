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Кадыров пообещал 1 млн рублей тому, кто угадает, что сказали ему Путин и Мирзиеев

Глава Чечни добавил, что люди из его окружения, знающее о содержании разговора, пообещали не допустить утечки информации

30 мая 2024, 19:07, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Источник: Telegram-канал главы Чечни
Рамзан Кадыров / Источник: Telegram-канал главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему сказали президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев в личном разговоре, который попал на видео. В своем Telegram-канале он пообещал за первый правильный ответ 1 млн рублей.

"Обязательное условие – опубликовать максимально развернутый ответ в комментарии под этим видео и поделиться данным видеоматериалом у себя в сториз", – добавил он.

Глава Чечни добавил, что люди из его окружения, знающее о содержании разговора, пообещали не допустить утечки информации. Он попросил их не подсказывать, а также воздержаться от комментариев.

Комментарии 7

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Гость

19:24:44 30-05-2024

Что за детский сад.штаны на лямках.

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Гость

20:14:24 30-05-2024

Герой Тик-Тока.

  7 Нравится
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Гость

20:22:25 30-05-2024

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО

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Гость

20:42:28 30-05-2024

на тварей проверяет

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Гость

07:23:17 31-05-2024

Постарел. Зажрался.

  4 Нравится
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Гость

07:49:02 31-05-2024

Походу что то, что ему понравилось и хочется рассказать, но нельзя. А так типа кто-нибудь угадает, он за миллион это с удовольствием расскажет

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гость

09:21:32 31-05-2024

любит рыжий дон бюджетные деньги раздавать...

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