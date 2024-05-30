Кадыров пообещал 1 млн рублей тому, кто угадает, что сказали ему Путин и Мирзиеев

Глава Чечни добавил, что люди из его окружения, знающее о содержании разговора, пообещали не допустить утечки информации

30 мая 2024, 19:07, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Источник: Telegram-канал главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему сказали президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев в личном разговоре, который попал на видео. В своем Telegram-канале он пообещал за первый правильный ответ 1 млн рублей.

"Обязательное условие – опубликовать максимально развернутый ответ в комментарии под этим видео и поделиться данным видеоматериалом у себя в сториз", – добавил он.

Глава Чечни добавил, что люди из его окружения, знающее о содержании разговора, пообещали не допустить утечки информации. Он попросил их не подсказывать, а также воздержаться от комментариев.