Кадыров попросил Бастрыкина быть предельно аккуратным в словах об исламе
Он отметил, что террористы не имеют отношения к религии
30 июня 2024, 09:26, ИА Амител
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на слова председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина об исламистах попросил его быть предельно аккуратным в высказываниях и не сравнивать ислам с террором. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее Бастрыкин упомянул нападения в Махачкале и Дербенте, а также захват заложников в ростовском СИЗО и обвинил в них исламистов. Он также поддержал предложение о запрете никабов в России.
"Не стоит путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов, которые могут называть себя как угодно, но ни в коей степени не имеют отношения к священным писаниям, будь то Библия, Коран или Тора", – прокомментировал слова председателя Кадыров.
Он добавил, что сейчас народы в России "едины и сплочены как никогда", а подобные заявления со стороны могут крайне плохо сказаться на общественно-политической ситуации в стране.
09:57:54 30-06-2024
Думаю Бастрыкин должен извиниться, тут он уже явно перегнул. Возможно даже съездить к Адаму для урегулирования
09:59:48 30-06-2024
Кто из них двоих чётко выражает свои мысли?Может Главный следователь?)
10:12:33 30-06-2024
Бастрыкин не про ислам говорил, а про исламизм.
10:14:31 30-06-2024
Победителей не судят...
11:49:10 30-06-2024
Есть правило - по делам узнаете, кто, есть кто.
13:02:53 30-06-2024
Ислам и радикальный исламизм-это разные вещи. на первый взгляд.
13:12:28 30-06-2024
Все религии заслуживают уважения,ислам особенно.Так как она не претерпела изменений,в отличии от христианских попов,которые ради выгоды постоянно меняли и переворачивали базу,чтобы управлять и иметь выгоду.Многие не знают ,что Иисус писал на арамейском как и другие пророки.А знаете как на арамейском "Господь"? Аллах.Чистые,понятные суры в Коране.Но чем же обьяснить то,что весь терроризм прячется за исламом?Истинным мусульманам неплохо разобраться в этом самим,принять самое непосредственное участие.Это же факт ,что терроризм хочет быть ассоциирован,совершенно лживо, с исламом.Тут не на Бастыркина надо наезжать,а работу проводить.Что не в рай с гуриями эти смертники попадут,а с позором на весь род будут повешаны своими же соотечественниками.
15:00:14 30-06-2024
Эрг Ноор (13:12:28 30-06-2024) Все религии заслуживают уважения,ислам особенно.Так как она ... Зачем врать. Не так на арамейском. Я, вообще, не верующий, но сколько буддистов, православных (исключая конфликт со стораобрядцеми), католиков (исключая христианские возни - гугеноты и т.д..). Последние 50 лет терроризм под флагом религии - чисто исламский
15:07:27 30-06-2024
Эрг Ноор (13:12:28 30-06-2024) Все религии заслуживают уважения,ислам особенно.Так как она ... И негибкость религии, отнюдь, не показывают ее силу. Большинство религий рабство раньше воспринимало нормой (после смерти поживете). Сейчай почти все религии отказались от этого
13:23:53 30-06-2024
Флеш моб - одетые в никабы собаки и свиньи появляются в городах