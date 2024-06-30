Кадыров попросил Бастрыкина быть предельно аккуратным в словах об исламе

Он отметил, что террористы не имеют отношения к религии

30 июня 2024, 09:26, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Источник: Telegram-канал главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на слова председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина об исламистах попросил его быть предельно аккуратным в высказываниях и не сравнивать ислам с террором. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее Бастрыкин упомянул нападения в Махачкале и Дербенте, а также захват заложников в ростовском СИЗО и обвинил в них исламистов. Он также поддержал предложение о запрете никабов в России.

"Не стоит путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов, которые могут называть себя как угодно, но ни в коей степени не имеют отношения к священным писаниям, будь то Библия, Коран или Тора", – прокомментировал слова председателя Кадыров.

Он добавил, что сейчас народы в России "едины и сплочены как никогда", а подобные заявления со стороны могут крайне плохо сказаться на общественно-политической ситуации в стране.