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Кадыров попросил Бастрыкина быть предельно аккуратным в словах об исламе

Он отметил, что террористы не имеют отношения к религии

30 июня 2024, 09:26, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Источник: Telegram-канал главы Чечни
Рамзан Кадыров / Источник: Telegram-канал главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на слова председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина об исламистах попросил его быть предельно аккуратным в высказываниях и не сравнивать ислам с террором. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее Бастрыкин упомянул нападения в Махачкале и Дербенте, а также захват заложников в ростовском СИЗО и обвинил в них исламистов. Он также поддержал предложение о запрете никабов в России.

"Не стоит путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов, которые могут называть себя как угодно, но ни в коей степени не имеют отношения к священным писаниям, будь то Библия, Коран или Тора", – прокомментировал слова председателя Кадыров.

Он добавил, что сейчас народы в России "едины и сплочены как никогда", а подобные заявления со стороны могут крайне плохо сказаться на общественно-политической ситуации в стране.

Рамзан Кадыров

Комментарии 10

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Гость

09:57:54 30-06-2024

Думаю Бастрыкин должен извиниться, тут он уже явно перегнул. Возможно даже съездить к Адаму для урегулирования

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Гость

09:59:48 30-06-2024

Кто из них двоих чётко выражает свои мысли?Может Главный следователь?)

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Гость

10:12:33 30-06-2024

Бастрыкин не про ислам говорил, а про исламизм.

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Гость

10:14:31 30-06-2024

Победителей не судят...

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Гость

11:49:10 30-06-2024

Есть правило - по делам узнаете, кто, есть кто.

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Элен без ребят

13:02:53 30-06-2024

Ислам и радикальный исламизм-это разные вещи. на первый взгляд.

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Эрг Ноор

13:12:28 30-06-2024

Все религии заслуживают уважения,ислам особенно.Так как она не претерпела изменений,в отличии от христианских попов,которые ради выгоды постоянно меняли и переворачивали базу,чтобы управлять и иметь выгоду.Многие не знают ,что Иисус писал на арамейском как и другие пророки.А знаете как на арамейском "Господь"? Аллах.Чистые,понятные суры в Коране.Но чем же обьяснить то,что весь терроризм прячется за исламом?Истинным мусульманам неплохо разобраться в этом самим,принять самое непосредственное участие.Это же факт ,что терроризм хочет быть ассоциирован,совершенно лживо, с исламом.Тут не на Бастыркина надо наезжать,а работу проводить.Что не в рай с гуриями эти смертники попадут,а с позором на весь род будут повешаны своими же соотечественниками.

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Гость

15:00:14 30-06-2024

Эрг Ноор (13:12:28 30-06-2024) Все религии заслуживают уважения,ислам особенно.Так как она ... Зачем врать. Не так на арамейском. Я, вообще, не верующий, но сколько буддистов, православных (исключая конфликт со стораобрядцеми), католиков (исключая христианские возни - гугеноты и т.д..). Последние 50 лет терроризм под флагом религии - чисто исламский

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Пузырек

15:07:27 30-06-2024

Эрг Ноор (13:12:28 30-06-2024) Все религии заслуживают уважения,ислам особенно.Так как она ... И негибкость религии, отнюдь, не показывают ее силу. Большинство религий рабство раньше воспринимало нормой (после смерти поживете). Сейчай почти все религии отказались от этого

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Олег

13:23:53 30-06-2024

Флеш моб - одетые в никабы собаки и свиньи появляются в городах

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