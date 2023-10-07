Кадыров предложил отменить выборы президента РФ на время СВО
Глава Чечни считает, что сейчас нет другого человека, способного защитить Россию, кроме Путина
07 октября 2023, 20:55, ИА Амител
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить выборы президента РФ, которые должны пройти в 2024 году, на время проведения специальной военной операции. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время акции по случаю дня рождения президента России Владимира Путина.
Кадыров подчеркнул, что выборы стоит или временно отменить, или провести с одним кандидатом – Владимиром Путиным.
"Потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну", – сказал глава Чечни.Напомним, что, согласно действующему избирательному законодательству, выборы президента должны состояться 17 марта 2024 года. Окончательное решение о дате должен принять Совфед не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.
21:47:09 07-10-2023
У нас и так нет выборов, только фикция.
22:08:23 07-10-2023
вот оно... дождались...!
22:15:33 07-10-2023
Ленни настолько был благодарен Джорджу за спасение, что совсем забыл что начал тонуть по вине Джорджа. Д. Стейнбек. "О мышах и людях".
23:45:44 07-10-2023
Власть легитимным путем не смениться в России.
23:56:46 07-10-2023
а бензин давайте заморозем на 45 рублей?
03:13:19 08-10-2023
А что с Валей Терешковой случилось ?
08:12:36 08-10-2023
Гость (03:13:19 08-10-2023) А что с Валей Терешковой случилось ?... Да с ней давно уже случилось. Старческий маразм...
09:03:09 08-10-2023
Гость (03:13:19 08-10-2023) А что с Валей Терешковой случилось ?... Она готовит новое предложение по повышению пенсионного возраста.
09:46:42 08-10-2023
Поддерживаю решение Рамзана Кадырова, сейчас не время таких лидеров менять. Основная часть народа России только за Путина и нет смысла в выборах!!!!!!!!!
10:03:06 08-10-2023
Татьяна (09:46:42 08-10-2023) и нет смысла в выборах! тогда корону на макушку напяльте и все. ну или шапку мономахову.
11:05:55 08-10-2023
Ничего нет вечного. И кадыровы и путины в том числе.
15:01:02 08-10-2023
Гость (11:05:55 08-10-2023) Ничего нет вечного. И кадыровы и путины в том числе.... капитализм вечен в нынешних условиях. так что дело не в конкретном путине, лупине и пр.
05:57:01 09-10-2023
поддерживаю . не время сейчас...
12:37:20 10-10-2023
Посмешил Рамзан Ахматович. С предложением должна была выступить Терешкова