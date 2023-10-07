Кадыров предложил отменить выборы президента РФ на время СВО

Глава Чечни считает, что сейчас нет другого человека, способного защитить Россию, кроме Путина

07 октября 2023, 20:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить выборы президента РФ, которые должны пройти в 2024 году, на время проведения специальной военной операции. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время акции по случаю дня рождения президента России Владимира Путина.

Кадыров подчеркнул, что выборы стоит или временно отменить, или провести с одним кандидатом – Владимиром Путиным.

"Потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну", – сказал глава Чечни.Напомним, что, согласно действующему избирательному законодательству, выборы президента должны состояться 17 марта 2024 года. Окончательное решение о дате должен принять Совфед не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.