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Кадыров предложил отменить выборы президента РФ на время СВО

Глава Чечни считает, что сейчас нет другого человека, способного защитить Россию, кроме Путина

07 октября 2023, 20:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить выборы президента РФ, которые должны пройти в 2024 году, на время проведения специальной военной операции. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время акции по случаю дня рождения президента России Владимира Путина.

Кадыров подчеркнул, что выборы стоит или временно отменить, или провести с одним кандидатом – Владимиром Путиным.

"Потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну", – сказал глава Чечни.Напомним, что, согласно действующему избирательному законодательству, выборы президента должны состояться 17 марта 2024 года. Окончательное решение о дате должен принять Совфед не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

выборы

Комментарии 14

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Иван

21:47:09 07-10-2023

У нас и так нет выборов, только фикция.

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Гость

22:08:23 07-10-2023

вот оно... дождались...!

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Гость

22:15:33 07-10-2023

Ленни настолько был благодарен Джорджу за спасение, что совсем забыл что начал тонуть по вине Джорджа. Д. Стейнбек. "О мышах и людях".

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Гость

23:45:44 07-10-2023

Власть легитимным путем не смениться в России.

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Гость

23:56:46 07-10-2023

а бензин давайте заморозем на 45 рублей?

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Гость

03:13:19 08-10-2023

А что с Валей Терешковой случилось ?

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Гость

08:12:36 08-10-2023

Гость (03:13:19 08-10-2023) А что с Валей Терешковой случилось ?... Да с ней давно уже случилось. Старческий маразм...

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Гость

09:03:09 08-10-2023

Гость (03:13:19 08-10-2023) А что с Валей Терешковой случилось ?... Она готовит новое предложение по повышению пенсионного возраста.

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Татьяна

09:46:42 08-10-2023

Поддерживаю решение Рамзана Кадырова, сейчас не время таких лидеров менять. Основная часть народа России только за Путина и нет смысла в выборах!!!!!!!!!

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Гость

10:03:06 08-10-2023

Татьяна (09:46:42 08-10-2023) и нет смысла в выборах! тогда корону на макушку напяльте и все. ну или шапку мономахову.

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Гость

11:05:55 08-10-2023

Ничего нет вечного. И кадыровы и путины в том числе.

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Гость

15:01:02 08-10-2023

Гость (11:05:55 08-10-2023) Ничего нет вечного. И кадыровы и путины в том числе.... капитализм вечен в нынешних условиях. так что дело не в конкретном путине, лупине и пр.

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Гость

05:57:01 09-10-2023

поддерживаю . не время сейчас...

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Гость

12:37:20 10-10-2023

Посмешил Рамзан Ахматович. С предложением должна была выступить Терешкова

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