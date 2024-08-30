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Кадыров рассказал о своем здоровье

Он также отметил, что старается держать себя в форме

30 августа 2024, 07:35, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Фото: vk.com/ramzan
Рамзан Кадыров / Фото: vk.com/ramzan

 Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг слухи о возможных проблемах со здоровьем. Он сослался на мнение врачей, которые утверждают, что его организм в отличном состоянии, как у молодого человека.

В пятницу, во время прогулки, Рамзан Кадыров провел прямой эфир в социальной сети "ВКонтакте". Один из подписчиков спросил его о здоровье.

В ответ глава региона заявил: "Хвала Всевышнему, со здоровьем все в порядке. Каждые три месяца я прохожу капитальный ремонт, а раз в полгода – большой ремонт. Врачи говорят, что мой организм как у молодого парня. Те, кто говорят, что у меня что-то не так, не дождутся".

Рамзан Кадыров отметил, что разговоры о его здоровье ведутся всегда, независимо от того, набирает он вес или худеет.

"Надо опрос сделать, сколько килограммов надо держать", – пошутил он.

Ранее Рамзан Кадыров продемонстрировал свою физическую форму, отжавшись около тридцати раз перед камерами. Он подчеркнул, что не обращает внимания на новости в западных СМИ о своем здоровье. По мнению чеченского лидера, такие истории придумываются на Западе с целью вызвать шум и панику в республике. 

Здоровье Политика

Комментарии 9

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Бдыщ...

07:53:11 30-08-2024

Да кто бы сомневался... Лопатой кувалдой и отбойным молотком не пахал

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Гость

08:17:03 30-08-2024

Нам зачем заботится о здоровье его?

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Гость

08:17:27 30-08-2024

Каждые три месяца ремонт, каждые полгода - капитальный. А здоровый организм в ремонте не нуждается. Так что ...

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Гость

08:42:29 30-08-2024

Ну, еще бы! Попробовали врачи сказать как-то иначе...

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Гость

10:15:43 30-08-2024

Его здоровье заботит только его клан, такое тепленькое место легко займет другой.

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гость

12:38:39 30-08-2024

дада, мы все видели как он "отжимается", бгг

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Гость

13:39:37 30-08-2024

Время покажет

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Хорошие очки, дон

14:12:34 30-08-2024

Выздоравливай, дон

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гость

14:40:08 30-08-2024

Лишний вес должен настораживать лобово человека.
Мы же беспокоимся о его здоровье.

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