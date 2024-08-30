Кадыров рассказал о своем здоровье

Он также отметил, что старается держать себя в форме

30 августа 2024, 07:35, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Фото: vk.com/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг слухи о возможных проблемах со здоровьем. Он сослался на мнение врачей, которые утверждают, что его организм в отличном состоянии, как у молодого человека.

В пятницу, во время прогулки, Рамзан Кадыров провел прямой эфир в социальной сети "ВКонтакте". Один из подписчиков спросил его о здоровье.

В ответ глава региона заявил: "Хвала Всевышнему, со здоровьем все в порядке. Каждые три месяца я прохожу капитальный ремонт, а раз в полгода – большой ремонт. Врачи говорят, что мой организм как у молодого парня. Те, кто говорят, что у меня что-то не так, не дождутся".

Рамзан Кадыров отметил, что разговоры о его здоровье ведутся всегда, независимо от того, набирает он вес или худеет.

"Надо опрос сделать, сколько килограммов надо держать", – пошутил он.

Ранее Рамзан Кадыров продемонстрировал свою физическую форму, отжавшись около тридцати раз перед камерами. Он подчеркнул, что не обращает внимания на новости в западных СМИ о своем здоровье. По мнению чеченского лидера, такие истории придумываются на Западе с целью вызвать шум и панику в республике.