Кадыров рассказал о своем здоровье
Он также отметил, что старается держать себя в форме
30 августа 2024, 07:35, ИА Амител
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг слухи о возможных проблемах со здоровьем. Он сослался на мнение врачей, которые утверждают, что его организм в отличном состоянии, как у молодого человека.
В пятницу, во время прогулки, Рамзан Кадыров провел прямой эфир в социальной сети "ВКонтакте". Один из подписчиков спросил его о здоровье.
В ответ глава региона заявил: "Хвала Всевышнему, со здоровьем все в порядке. Каждые три месяца я прохожу капитальный ремонт, а раз в полгода – большой ремонт. Врачи говорят, что мой организм как у молодого парня. Те, кто говорят, что у меня что-то не так, не дождутся".
Рамзан Кадыров отметил, что разговоры о его здоровье ведутся всегда, независимо от того, набирает он вес или худеет.
"Надо опрос сделать, сколько килограммов надо держать", – пошутил он.
Ранее Рамзан Кадыров продемонстрировал свою физическую форму, отжавшись около тридцати раз перед камерами. Он подчеркнул, что не обращает внимания на новости в западных СМИ о своем здоровье. По мнению чеченского лидера, такие истории придумываются на Западе с целью вызвать шум и панику в республике.
07:53:11 30-08-2024
Да кто бы сомневался... Лопатой кувалдой и отбойным молотком не пахал
08:17:03 30-08-2024
Нам зачем заботится о здоровье его?
08:17:27 30-08-2024
Каждые три месяца ремонт, каждые полгода - капитальный. А здоровый организм в ремонте не нуждается. Так что ...
08:42:29 30-08-2024
Ну, еще бы! Попробовали врачи сказать как-то иначе...
10:15:43 30-08-2024
Его здоровье заботит только его клан, такое тепленькое место легко займет другой.
12:38:39 30-08-2024
дада, мы все видели как он "отжимается", бгг
13:39:37 30-08-2024
Время покажет
14:12:34 30-08-2024
Выздоравливай, дон
14:40:08 30-08-2024
Лишний вес должен настораживать лобово человека.
Мы же беспокоимся о его здоровье.