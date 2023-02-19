Кадыров заявил о планах создать ЧВК после завершения работы на госслужбе

По словам главы Чечни, "Вагнер" смог достичь внушительных результатов

19 февраля 2023, 20:45, ИА Амител

Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале порадовался успехам частной военной компании "Вагнер" в зоне проведения специальной военной операции. Он заявил, что после завершения работы на госслужбе планирует "составить конкуренцию" основателю ЧВК Евгения Пригожина и создать свою частную военную компанию.

Политик заявил, что ЧВК "сумела достичь очень внушительных результатов", подчеркнув при этом, что бойцы "Вагнера" "всегда берут на себя чрезвычайно тяжёлую часть работы".

"Уже сейчас можно уверенно говорить, что "Вагнер" железно доказал свою эффективность в военном плане и подвёл черту под разговорами о необходимости ЧВК. Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы", – отметил Кадыров.