Как алтайская компания увеличила выработку благодаря участию в нацпроекте

На ООО "Венталь" подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта по бережливому производству

19 сентября 2023, 16:35, ИА Амител

Компания "Венталь" / Фото: ackr22.ru

Компания "Венталь" (входит в группу компаний АКТО) подвела первые итоги своего участия в нацпроекте "Производительность труда". За шесть месяцев здесь удалось сократить время протекания процесса на 10,3%, снизить незавершенное производство на 10,6% и увеличить выработку на 6,2%. Об этом рассказал руководитель проектного офиса предприятия Игорь Репет во время Дня информирования. Его на предприятии провели с участием Регионального центра компетенций.

Где проводили улучшения на производстве?

Компания производит светопрозрачные конструкции – пластиковые и алюминиевые окна, двери, фасады, панорамные и раздвижные конструкции. Оптимизацию с помощью инструментов бережливого производства проводили на потоке "Проектирование и монтаж СПК из алюминиевой профильной системы ALUTECH ALT F50*".

"На протяжении 20 лет компания "АКТО" развивалась, а последние пять лет рост происходит особо стремительно. Инструменты бережливого производства помогают нам увеличивать производительность и снижать потери. Участие в проекте позволило обрести бесценный опыт и знания. Одним из важных результатов стало появление проектного офиса, благодаря которому улучшения станут системными. Мы настроены оптимистично и на достигнутом останавливаться не собираемся", – рассказал директор розничного направления Станислав Колодинов.

Руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Александр Вагенлейтер поблагодарил руководство компании за оказанное доверие к нацпроекту, поздравил с достигнутыми результатами, а также пожелал дальнейшего успеха в развитии компании.

Как стать участником нацпроекта "Производительность труда?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Так, по данным предприятий, завершивших активную фазу реализации проекта, среднее время протекания процессов сократилось в 2,1 раза, а выработка на одного рабочего увеличилась в 1,5 раза.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

*ALUTECH ALT F50 (Алютех ЭйЭлТи Эф50)