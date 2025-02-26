Как алтайские предприятия могут бесплатно повысить свою эффективность?

Обучение по программе "Лидеры производительности" поможет руководителям и специалистам повысить производительность, внедрить современные технологии и мотивировать персонал

26 февраля 2025, 15:00, ИА Амител

Повышение производительности / Фото: freepik.com

Современные рыночные условия требуют от компаний гибкости, скорости принятия решений и грамотного подхода к управлению ресурсами. Обучение по программе "Лидеры производительности" ­– реальная возможность получить практические знания от одних из ведущих преподавателей и экспертов в области менеджмента, финансов и организационного развития. Ее проводят в рамках федерального проекта "Производительность труда", который является частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Курс предназначен для руководителей предприятий, владельцев бизнеса, топ-менеджеров, а также ключевых специалистов.

Что дает участие в программе?

Обучение помогает компаниям выявлять слабые места в работе и находить пути их устранения, повышать производительность труда и выстраивать эффективную работу с персоналом. Участники получают доступ к современным управленческим практикам и инструментам, которые можно сразу внедрить в работу.

Направления обучения включают:

анализ текущего состояния предприятия и поиск точек роста;

стратегии повышения эффективности работы;

методы улучшения продуктового портфеля и его адаптации к рыночным условиям;

внедрение современных технологий управления;

эффективные способы привлечения, мотивации и удержания персонала.

"Алтайские предприятия знакомы с данной программой с 2019 года, и мы получаем много положительных отзывов о полезности обучения. Участие в федеральном проекте "Производительность труда" дает уникальную возможность бесплатно пройти обучение у ведущих преподавателей MBA и Московской школы управления "Сколково", – подчеркнул заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности Минэкономразвития Алтайского края Александр Косарев.

Какие форматы обучения доступны в 2024 году?

В текущем году программа предполагает два направления обучения, ориентированные на разные категории специалистов:

1. Курс для собственников и руководителей

Название: "Комплексная программа по системному повышению эффективности и конкурентоспособности предприятия".

Формат: очно-заочный.

Продолжительность: три месяца.

2. Курс для руководителей отделов и ключевых специалистов

Название: "Инструменты повышения операционной эффективности и конкурентоспособности".

Формат: дистанционный.

Продолжительность: один месяц.

По итогам обучения всем участникам выдают электронное удостоверение о повышении квалификации ВАВТ Минэкономразвития России.

С 2019 по 2024 год обучение по программе "Лидеры производительности" прошли 130 сотрудников алтайских предприятий. В 2025 году возможность пройти курс получат 2100 специалистов со всей России.

Как записаться на обучение?

Чтобы принять участие в программе, необходимо подать заявку на официальном сайте "ЛидерыПро". Обучение бесплатное.

Как принять участие в проекте "Производительность труда"?

К реализации в федеральном проекте "Производительность труда" приглашают компании несырьевых отраслей экономики с годовой выручкой от 400 млн рублей (для туристической годовой сферы – от 180 млн рублей). Заявки принимают на сайте: производительность.рф или по телефонам +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.

Фото: freepik.com