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Как АлтГТУ и предприятия Алтайского края готовят новые кадры для промышленности

Это раньше заводам приходилось переучивать выпускников, сейчас же все иначе

25 декабря 2024, 15:15, ИА Амител

Обучение студентов АлтГТУ на заводе / Фото: пресс-служба АлтГТУ
Обучение студентов АлтГТУ на заводе / Фото: пресс-служба АлтГТУ

"Забудь все, чему тебя учили раньше, здесь все по-другому". Эта фраза, знакомая многим выпускникам вузов, отражает пропасть между теоретическими знаниями и требованиями реального производства. Сегодня ситуация кардинально меняется. В Алтайском крае активно внедряют модель тесного взаимодействия вузов и промышленных предприятий. Студенты получают возможность не только усваивать теоретические знания, но и применять их на практике, осваивая современные технологии и оборудование прямо на производстве.

Так, 24 декабря на территории завода ООО "Сибэнергомаш – БКЗ" прошло очередное практическое занятие для студентов второго курса факультета специальных технологий. Его провел начальник лаборатории сварки отдела главного сварщика ООО "Сибэнергомаш – БКЗ" и выпускник кафедры сварки АлтГТУ Александр Гергерт. Он разработал специализированный катетомер для измерения катетов шва на штуцерах котельного оборудования, успешно внедренный в производственный процесс завода. На занятии Александр поделился своим опытом, продемонстрировал процесс ручной дуговой сварки покрытым электродом и дал возможность студентам попрактиковаться.

"Мне удалось закрепить полученные знания на практике и даже узнать что-то новое. И я очень доволен, что сюда попал", – поделился впечатлениями студент АлтГТУ Сергей Земский.

Обучение студентов АлтГТУ на заводе / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Совместная лаборатория сварки, организованная на заводе в 2020 году, стала площадкой для передачи практических навыков будущим специалистам, в которых сейчас регион испытывает большой спрос. По словам Александра Гергерта, такой подход значительно эффективнее традиционной модели, когда молодого специалиста (как было в его годы) после трудоустройства закрепляли за бригадой опытных сварщиков.

"Специалисты всегда заняты производством продукции и не могут уделить столько внимания и предложить индивидуальный подход новичку, да и еще доступным языком объяснить специфику работы", – отметил Александр Гергерт.Ректор АлтГТУ Андрей Марков подчеркивает, что обучение в вузе полностью учитывает потребности предприятий.

"Скорректированные учебные планы позволяют студентам изучать направления и компетенции, востребованные на заводах. Мы согласовываем эти планы с работодателями, и все они включают обширную практическую подготовку как в университете, так и на предприятиях. Мы создали совместные лаборатории. Заводы предоставляют оборудование для обучения. Студенты приобретают практические навыки на том же оборудовании, которое используют на предприятиях", – сказал Андрей Марков. По его словам, многие предприятия, являющиеся членами попечительского совета вуза, заключили с "политехом" соглашения о практической подготовке. Поэтому студенты получают все необходимые навыки для работы на заводах Алтайского края. Наставники этих предприятий тоже активно участвуют в обучении студентов.

Такой подход способствует короткому периоду адаптации молодых специалистов. Или его вовсе нет, потому что все, что видит перед собой новичок, ему хорошо знакомо.

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