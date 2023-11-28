Как арендовать VPS-сервер?

Рассказываем, чем он отличается от виртуального хостинга и как может помочь развивающемуся бизнесу

28 ноября 2023, 19:00, ИА Амител erid: LjN8KFQqT

Сервер / Фото: rawpixel.com / freepik.com

По мере развития электронных проектов, будь то сайт, база данных или других, как правило, возрастает нагрузка на сервер. Возможностей виртуального хостинга становится недостаточно, возникает потребность в более мощных ресурсах. Однако не все пользователи могут позволить себе аренду отдельного сервера. Кроме того, он может быть слишком мощным для одного проекта. В таком случае оптимальным решением будет – виртуальный сервер (VPS*). Рассказываем, что это и какие у него есть преимущества.

Что такое VPS?

VPS – это эмуляция физического выделенного сервера, размещенная в облаке или на стандартной физической машине. Емкость диска, производительность и другие параметры сервера задают в тарифном плане.

К тому же пользователь получает права администрирования, может настраивать и перезагружать сервер, когда ему необходимо.

Чем виртуальный сервер отличается от виртуального хостинга?

Отличия следующие:

Полная автономность. Владелец виртуальной платформы выставляет настройки по своему желанию. В сервере предусмотрена имитация жесткого диска (винчестера), который не страдает от перегрузки соседних виртуальных машин.

Владелец виртуальной платформы выставляет настройки по своему желанию. В сервере предусмотрена имитация жесткого диска (винчестера), который не страдает от перегрузки соседних виртуальных машин. Надежность и безопасность. На виртуальной платформе больше возможностей для выстраивания системы безопасности и защиты от DDoS*-атак, чем в хостинге.

На виртуальной платформе больше возможностей для выстраивания системы безопасности и защиты от DDoS*-атак, чем в хостинге. Гибкие настройки. Параметры оборудования, требуемый объем ресурсов пользователь настраивает и выбирает самостоятельно.

VPS – оптимальное решение для развивающегося бизнеса

Развернуть VPS можно на физическом сервере или в облаке. Облако поддерживает несколько физических платформ, которые объединены в кластер.

Для развивающегося проекта это очень удобно:

растет проект – пользователь увеличивает мощности платформы;

если с одним из VPS в кластере что-то произойдет – его нагрузку берут на себя остальные платформы. В итоге сайт работает стабильно и без сбоев.

Выбирая виртуальную машину, владелец стартапа получает возможность экономить на аренде выделенного сервера и пользоваться всеми возможностями платформы без ущерба для качества работы сайта.

*VPS ("ВиПиЭс"); DDoS ("ДиДиоЭс").

ООО "Сервер в аренду"

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