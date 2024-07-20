Пять ответов на самые важные вопросы

20 июля 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KYs48

Прогулки по реке. Девушка / Фото: freepik

Столица страны предлагает огромное число развлечений на любой вкус. Летом особенно часто жители и гости города интересуются, как и на каких условиях можно взять яхты по Москве-реке в аренду . Расскажем о нескольких важных моментах.

Какое по вместимости плавсредство можно арендовать?

В аренду предоставляются яхты и катера разной вместимости. При необходимости прогулка может быть организована как для одного-четырех человек, так и для большой компании.

Можно арендовать катер с капитаном или без. Прав на управление маломерным судном не требуется, но пройти инструктаж от специалиста длительностью около получаса обязательно.

В какое время можно арендовать яхту?

Совершить прогулку можно в любое удобное время. Кто-то предпочитает утренние часы, кто-то – вечер, а при желании вояж возможен и ночью (когда городские улицы подсвечены миллионами огоньков – даже знакомые места воспринимаются совершенно по-новому). Маршруты разные, поэтому стоит внимательно изучать, где судно начинает свой путь и где заканчивает. Также возможны остановки по пути следования с целью осмотра популярных достопримечательностей столицы.

Что можно взять с собой?

На борту гостей ждет все необходимое для комфортного отдыха, включая места для сидения, пледы, дождевики на случай непогоды и т.д. С собой разрешается взять перекус. Алкогольные напитки – исключены. Также к поездке не допускаются люди с признаками опьянения.

Какой может быть длительность аренды?

Здесь все зависит от целей заказчика. Если речь идет о романтической прогулке, фотосессии, либо небольшой обзорной экскурсии, чаще всего катер арендуют на час или два. Для праздников, корпоративов и прочих массовых мероприятий плавательное средство можно арендовать на 3-4 часа (или другое время).

Что еще нужно знать?

Бронирование производится на условиях предоплаты, которая осуществляется после выбора судна, а также даты и времени прогулки. Оставшуюся часть оплачивают непосредственно перед отправлением. В случае своевременной отмены брони внесенная оплата возвращается. В некоторых случаях требуется залог.

ООО "Спутник"

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