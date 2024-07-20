Как арендовать яхту для речных прогулок по Москве?
Пять ответов на самые важные вопросы
20 июля 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KYs48
Столица страны предлагает огромное число развлечений на любой вкус. Летом особенно часто жители и гости города интересуются, как и на каких условиях можно взять яхты по Москве-реке в аренду. Расскажем о нескольких важных моментах.
Какое по вместимости плавсредство можно арендовать?
В аренду предоставляются яхты и катера разной вместимости. При необходимости прогулка может быть организована как для одного-четырех человек, так и для большой компании.
Можно арендовать катер с капитаном или без. Прав на управление маломерным судном не требуется, но пройти инструктаж от специалиста длительностью около получаса обязательно.
В какое время можно арендовать яхту?
Совершить прогулку можно в любое удобное время. Кто-то предпочитает утренние часы, кто-то – вечер, а при желании вояж возможен и ночью (когда городские улицы подсвечены миллионами огоньков – даже знакомые места воспринимаются совершенно по-новому). Маршруты разные, поэтому стоит внимательно изучать, где судно начинает свой путь и где заканчивает. Также возможны остановки по пути следования с целью осмотра популярных достопримечательностей столицы.
Что можно взять с собой?
На борту гостей ждет все необходимое для комфортного отдыха, включая места для сидения, пледы, дождевики на случай непогоды и т.д. С собой разрешается взять перекус. Алкогольные напитки – исключены. Также к поездке не допускаются люди с признаками опьянения.
Какой может быть длительность аренды?
Здесь все зависит от целей заказчика. Если речь идет о романтической прогулке, фотосессии, либо небольшой обзорной экскурсии, чаще всего катер арендуют на час или два. Для праздников, корпоративов и прочих массовых мероприятий плавательное средство можно арендовать на 3-4 часа (или другое время).
Что еще нужно знать?
Бронирование производится на условиях предоплаты, которая осуществляется после выбора судна, а также даты и времени прогулки. Оставшуюся часть оплачивают непосредственно перед отправлением. В случае своевременной отмены брони внесенная оплата возвращается. В некоторых случаях требуется залог.
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13:02:07 20-07-2024
что может быть важнее и полезней для жителей не самого богатого региона РФ, расположенного в 3,5 тыс. км. от Мск, чем знание, как арендовать яхту в столице? только информация как арендовать яхту на Мальдивах, наверное.
13:29:24 20-07-2024
Для населения Алтайского края это очень актуально!
14:22:46 20-07-2024
"Алкогольные напитки – исключены. "
А зачем тогда яхта????
20:31:20 20-07-2024
ООО "Спутник" - чей спутник, куда и с какой целью?