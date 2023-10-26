Как автоматическая система обзвона клиентов помогает бизнесу?
Рассказываем о пяти плюсах использования автоматизированных программ для звонков и обработки данных
26 октября 2023, 17:05, ИА Амител erid: LjN8KVYMU
Звонки, напоминания, опросы, "холодные" продажи и другие рутинные операции, как правило, отнимают у сотрудников много времени и сил, а потому все чаще их выполнение доверяют специальным автоматизированным программам. Роботы способны распознавать речь, анализировать полученные данные, переводить разговор в нужное русло и многое другое. Рассказываем, какие плюсы получает бизнес при использовании таких программ.
Эффективное использование труда
Неважно, осуществляет ли робот автообзвон клиентов или на него возложена такая задача, как прием и обработка входящих звонков, это экономит время и силы живых сотрудников. Пока автоматизированная система решает поставленные задачи, люди могут заниматься другими делами, что повышает эффективность работы бизнеса.
Широкое применение
Автоматизированные системы имеют гибкие настройки, использовать их можно для отправки:
- напоминаний о визите к врачу, в салон красоты, тренировку в спортзале и др.;
- опросов;
- поздравлений;
- презентаций о предстоящих в компании событиях (скидки, акции, выпуск новых товаров и т.д.).
Также роботы помогают сократить время ожидания ответа оператора (часть вопросов решает система, сложные задачи переводятся на специалиста контакт-центра) и быстро отслеживать заказы.
Автообзвон клиентов роботом можно применять для решения других задач. Все зависит от специфики бизнеса и имеющихся целей.
Низкая стоимость
Цена одного автоматического звонка – невысокая, поскольку обычно их приобретают "пакетом", который тоже стоит недорого.
Поскольку звонки недорогие, многие владельцы бизнеса хотят, чтобы их было много. Помните о том, что регулярно поступающие вызовы от одной и той же компании могут надоесть и даже оттолкнуть.
Повышение лояльности клиентов
Зачастую люди не любят общаться с живыми операторами. Роботы же с "ровным" голосом, интонацией и эмоциональным фоном в этом отношении более эффективны, т.к. ими невозможно остаться недовольными.
Простая аналитика
В услуги массового обзвона или приема звонков обычно включена такая опция, как обработка информации. На основе анализа владельцу бизнеса гораздо проще выстроить более эффективную систему общения с действующими и потенциальными клиентами.
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17:12:37 26-10-2023
Спамеры. За это нужно привлекать к ответственности.
17:13:27 26-10-2023
Трое бьют одного, мимо бабка - чтож вы делаете ироды? руками по лицу то... - это спамер, бабка - так ногами же надо, ногами.
17:32:10 26-10-2023
Чем больше звонков, тем меньше клиентов, потому что задолбали (должно быть другое слово). А сейчас с развитием искусственного интеллекта и доступностью персональной информации- это вообще беда. Я бы расстреливал :)
17:34:06 26-10-2023
бесят!
22:53:11 26-10-2023
Ненавижу этих роботов, которые отвечают на звонки вместо людей. Если звонишь во вопросу, чуть отходящему от стандартного набора - всё! пиши пропало. Будешь слушать всякую пургу, а ответа на свой вопрос так и не получишь.
01:28:12 27-10-2023
Звонят по 2-3-4 раза в день роботы. Вызывают раздражение. И отторжение рекламодателя. "Алло, это Ольга, меня слышно?... ага... наконец-то дозвонилась до вас". Всем надо соглашаться на то что они предлагают, тратить их время, а потом отказываться.
09:24:23 27-10-2023
Вот толи дело товарищ майор с отдела по борьбе с экономическими преступлениями из самого главного управления лично звонит интересуется благосостоянием, предлагает помощь по безопасности денежных средств на счетах прям золото а не человек не то что эти роботы.
10:53:17 27-10-2023
Никак. Все что рекламируют по СМИ принципиально обхожу стороной. Спамеров нужно привлекать к ответственности за нарушения закона о конкуренции.