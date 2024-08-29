Как Барнаул отметит свой день рождения на Мало-Тобольской и что там посмотреть?

Рассказываем, что ждет жителей и гостей города в 294-ю годовщину

29 августа 2024, 11:30, ИА Амител erid: LjN8KWdv5

День города на Мало-Тобольской / Фото: "Мем Групп"

31 августа Барнаул отпразднует свою 294-ю годовщину. В этом году праздник на Мало-Тобольской, украшенной ромашками, пройдет под девизом "Барнаул семейный" в честь Года семьи, который призван поддержать традиционные ценности.

Праздник для всех

День города порадует жителей и гостей Барнаула насыщенной программой. На Мало-Тобольской она начнется в 11:00 и продлится до 21:00. Пешеходная зона и сцена станут местом притяжения творческих коллективов, музыкально-театральных постановок, музыкальных групп Yess band*, Para Slov*, Trigger band* и Duck Quack*, а также различных шоу-программ.

Для детей организуют интерактивные зоны с аниматорами, роботами от школы программирования и математики "Алгоритмика" и настольными играми от "Мосигры".

Взрослые смогут пройтись по выставке-ярмарке, где представят продукцию семейные предприятия ("Магия трав", "Крафт Бургер" и Барнаульская халвичная фабрика). Здесь же можно будет купить товары местных производителей: от сыров и колбас до косметических средств и товаров для дома.

День города на Мало-Тобольской / Фото: "Мем Групп"

Гостей ждет арт-шоу с участием популярного в крае художника Николая Замятина. Под его руководством на большом панно "расцветут" архитектурные ансамбли Барнаула, в расписывании которых примут участие известные люди города. А на творческих мастер-классах можно будет проявить себя в:

гончарном деле;

кузнечном мастерстве;

расписывании футболок;

создании витражной мозаики, изделий из мха и гипса.

Перерывы между развлечениями можно посвятить дегустации напитков от "Горной аптеки" и пробовать разные угощения: рыбу на гриле, ребра, шашлык, плов, стритфуд (картофель фри, бургеры, хот-доги) и суп в стакане. "Гриль №1" порадует гостей гигантской пиццей, а "Грильница" – гигантским роллом и грильясом.

Фото-зоны и арт-объекты

Посетители праздника унесут с собой не только эмоции, но и яркие снимки. Доменная печь, олицетворяющая промышленное производство XVIII века и становление Барнаула, станет арт-объектом, на котором изобразят здания исторической части города. В арт-пространстве появится и огромный воздушный шар.

Гости смогут запечатлеть яркие моменты в фотозонах: с гусем-обнимусем, украшенным ромашками, и на фоне настоящего мотоцикла "Урал", который когда-то был популярен для семейных поездок. Любители технологий оценят зоны с селфи-зеркалом и гиф-стойкой.

* Yess band ("Ес бэнд"); Para Slov ("Пара Слов"); Trigger band ("Триггер бэнд"); Duck Quack ("Дак Куак")

Возрастное ограничение 0+

ООО "Мем Групп"

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