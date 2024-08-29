Как Барнаул отметит свой день рождения на Мало-Тобольской и что там посмотреть?
Рассказываем, что ждет жителей и гостей города в 294-ю годовщину
29 августа 2024, 11:30, ИА Амител erid: LjN8KWdv5
31 августа Барнаул отпразднует свою 294-ю годовщину. В этом году праздник на Мало-Тобольской, украшенной ромашками, пройдет под девизом "Барнаул семейный" в честь Года семьи, который призван поддержать традиционные ценности.
Праздник для всех
День города порадует жителей и гостей Барнаула насыщенной программой. На Мало-Тобольской она начнется в 11:00 и продлится до 21:00. Пешеходная зона и сцена станут местом притяжения творческих коллективов, музыкально-театральных постановок, музыкальных групп Yess band*, Para Slov*, Trigger band* и Duck Quack*, а также различных шоу-программ.
Для детей организуют интерактивные зоны с аниматорами, роботами от школы программирования и математики "Алгоритмика" и настольными играми от "Мосигры".
Взрослые смогут пройтись по выставке-ярмарке, где представят продукцию семейные предприятия ("Магия трав", "Крафт Бургер" и Барнаульская халвичная фабрика). Здесь же можно будет купить товары местных производителей: от сыров и колбас до косметических средств и товаров для дома.
Гостей ждет арт-шоу с участием популярного в крае художника Николая Замятина. Под его руководством на большом панно "расцветут" архитектурные ансамбли Барнаула, в расписывании которых примут участие известные люди города. А на творческих мастер-классах можно будет проявить себя в:
- гончарном деле;
- кузнечном мастерстве;
- расписывании футболок;
- создании витражной мозаики, изделий из мха и гипса.
Перерывы между развлечениями можно посвятить дегустации напитков от "Горной аптеки" и пробовать разные угощения: рыбу на гриле, ребра, шашлык, плов, стритфуд (картофель фри, бургеры, хот-доги) и суп в стакане. "Гриль №1" порадует гостей гигантской пиццей, а "Грильница" – гигантским роллом и грильясом.
Фото-зоны и арт-объекты
Посетители праздника унесут с собой не только эмоции, но и яркие снимки. Доменная печь, олицетворяющая промышленное производство XVIII века и становление Барнаула, станет арт-объектом, на котором изобразят здания исторической части города. В арт-пространстве появится и огромный воздушный шар.
Гости смогут запечатлеть яркие моменты в фотозонах: с гусем-обнимусем, украшенным ромашками, и на фоне настоящего мотоцикла "Урал", который когда-то был популярен для семейных поездок. Любители технологий оценят зоны с селфи-зеркалом и гиф-стойкой.
* Yess band ("Ес бэнд"); Para Slov ("Пара Слов"); Trigger band ("Триггер бэнд"); Duck Quack ("Дак Куак")
Возрастное ограничение 0+
ООО "Мем Групп"Реклама
12:20:39 29-08-2024
И все?
14:16:43 29-08-2024
Два раза в год "Арбат" оживает...В остальные там "вдоль дороги мертвые с косами стоят...И тишина"... Спасибо Администрации за "туркластер"...Уничтожили Старый Базар, ВДНХ, Речной Вокзал...Есть еще идеи где в городе нужно жизнь истребить?
16:53:53 29-08-2024
Да неправда, частые праздники там!!!!!!!!!!!!!!!!