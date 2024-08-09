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Как безработным и мамам в декрете получить бесплатное образование в Алтайском крае?

В рамках нацпроекта "Демография" для определенных категорий граждан доступно обучение на базе Алтайского госуниверситета

09 августа 2024, 11:00, ИА Амител

Обучение и профессиональная переподготовка / Фото: АлтГУ
Обучение и профессиональная переподготовка / Фото: АлтГУ

Гражданам России доступно бесплатное образование в рамках национального проекта "Демография". Его запустили в 2019 году с целью поддержки семей с детьми, активного долголетия, здорового образа жизни и трудоустройства различных групп населения. Например, в Алтайском крае на базе Алтайского государственного университета можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку в области ландшафтной архитектуры. Рассказываем, кто и как это может сделать.

Кто может получить образование бесплатно?

В рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" можно обучаться бесплатно:

  • гражданам в возрасте 50 лет и старше,
  • безработным мамам с ребенком до семи лет;
  • мамам в декрете с ребенком до трех лет;
  • безработным и гражданам, находящимся под риском увольнения.

Из чего состоит программа обучения ландшафтной архитектуре?

Программа дополнительного профессионального образования "Ландшафтное проектирование дизайн ландшафта" рассчитана на 144 часа и позволяет получить знания в следующих сферах:

  • организации открытых пространств;
  • дизайн внешней среды;
  • планирование, проектирование, строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры;
  • реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры;
  • надзор и контроль, мониторинг состояния, инвентаризация, кадастровый учет, охрана и восстановление зеленых насаждений в природных и урбанизированных ландшафта.

Программа обучения ландшафтной архитектуры / Фото: АлтГУ

Что дает обучение?

Руководители организаций, освоившие программу, смогут обосновывать управленческие решения, направленные на рациональную организацию окружающей человека среды. Сотрудники предприятий смогут принимать участие в инженерных изысканиях и научных исследованиях для создания объектов ландшафтной архитектуры, участвовать в работах по проектированию и строительству таких объектов.

А если я не работаю?

В Алтайском крае есть вакансии для выпускников программы. Например, рабочие места предлагают санатории Белокурихи (ставки ландшафтных архитекторов и садовников), а также парки городов Алтайского края.

Более того, образовательная программа соответствует перечню профессий и должностей, рекомендуемых для обучения граждан, обратившихся в органы службы занятости.

Есть ли в вузе еще какие-то программы обучения?

Кроме участия в нацпроекте "Демография", для всех заинтересованных в обучении центр ДПО института географии Алтайского государственного университета предлагает такие программы профессиональной переподготовки, как:

  • "Экскурсовод (гид)";
  • "Инструктор-проводник";
  • "Проектирование деятельности туристско-рекреационных и гостиничных комплексов";
  • "Менеджмент санаторно-курортной организации";
  • "Современные подходы в подготовке кадров для решения проблем устойчивого развития региона: геоцифровизация, геоинформационное картографирование, гис-проектирование".

А также программы повышения квалификации :

  • "Экологическая безопасность";
  • "Инновационные направления медицинской климатологии и рекреалогии в лечебно-оздоровительной деятельности";
  • "Введение в Google Earth Engine*";
  • "Беспилотные авиационные системы и фотограмметрическая обработка данных" и другие.

Партнеры АлтГУ, помогающие в реализации нацпроекта: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края; Фонд имущества Алтайского края; Санкт-Петербургский государственный Лесотехнический университет имени С.М. Кирова; Профессиональная ландшафтная компания "ГринЛандия"; Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий", отдел "Научно-исследовательский институт садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко"; Южно-Сибирский ботанический сад; ООО "АлтайПроектСервис"; Студия ландшафтного дизайна Натальи Браун.

Как узнать подробнее о бесплатном обучении?

По всем вопросам можно обращаться по телефону +7 (3852) 298-120 или написать вопрос на почту: udpo@mail.asu.ru. А также узнать подробнее можно по ссылкам: dpo.asu.ru и dpo.asu.ru/demography.

* Google Earth Engine ("Гугл Ёрф Инжин").

Комментарии 6

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Гость

11:06:27 09-08-2024

А начинаешь уточнять, то много условностей и табу!!!!!!!!!!!!

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Мусик

11:19:57 09-08-2024

Гость (11:06:27 09-08-2024) А начинаешь уточнять, то много условностей и табу!!!!!!!!!!!... молодые мамашки после родов вот прям мечтают о новеньком образовании.

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Гость

11:45:18 09-08-2024

невостребованная специальность, начнем с этого , да в принципе и закончим этим.

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Гость

12:23:50 09-08-2024

Гость (11:45:18 09-08-2024) невостребованная специальность, начнем с этого , да в принци... Не, ну для себя-то можно, ради интереса. Надо будет попробовать сунуться, на самом деле.

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Мусик

12:49:45 09-08-2024

Гость (11:45:18 09-08-2024) невостребованная специальность, начнем с этого , да в принци... халява

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Гость

10:27:20 10-08-2024

Деньги на программу выделили и уже распилили. Мечтать вспотеете.

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