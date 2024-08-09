Как безработным и мамам в декрете получить бесплатное образование в Алтайском крае?
В рамках нацпроекта "Демография" для определенных категорий граждан доступно обучение на базе Алтайского госуниверситета
09 августа 2024, 11:00, ИА Амител
Гражданам России доступно бесплатное образование в рамках национального проекта "Демография". Его запустили в 2019 году с целью поддержки семей с детьми, активного долголетия, здорового образа жизни и трудоустройства различных групп населения. Например, в Алтайском крае на базе Алтайского государственного университета можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку в области ландшафтной архитектуры. Рассказываем, кто и как это может сделать.
Кто может получить образование бесплатно?
В рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" можно обучаться бесплатно:
- гражданам в возрасте 50 лет и старше,
- безработным мамам с ребенком до семи лет;
- мамам в декрете с ребенком до трех лет;
- безработным и гражданам, находящимся под риском увольнения.
Из чего состоит программа обучения ландшафтной архитектуре?
Программа дополнительного профессионального образования "Ландшафтное проектирование дизайн ландшафта" рассчитана на 144 часа и позволяет получить знания в следующих сферах:
- организации открытых пространств;
- дизайн внешней среды;
- планирование, проектирование, строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры;
- реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры;
- надзор и контроль, мониторинг состояния, инвентаризация, кадастровый учет, охрана и восстановление зеленых насаждений в природных и урбанизированных ландшафта.
Что дает обучение?
Руководители организаций, освоившие программу, смогут обосновывать управленческие решения, направленные на рациональную организацию окружающей человека среды. Сотрудники предприятий смогут принимать участие в инженерных изысканиях и научных исследованиях для создания объектов ландшафтной архитектуры, участвовать в работах по проектированию и строительству таких объектов.
А если я не работаю?
В Алтайском крае есть вакансии для выпускников программы. Например, рабочие места предлагают санатории Белокурихи (ставки ландшафтных архитекторов и садовников), а также парки городов Алтайского края.
Более того, образовательная программа соответствует перечню профессий и должностей, рекомендуемых для обучения граждан, обратившихся в органы службы занятости.
Есть ли в вузе еще какие-то программы обучения?
Кроме участия в нацпроекте "Демография", для всех заинтересованных в обучении центр ДПО института географии Алтайского государственного университета предлагает такие программы профессиональной переподготовки, как:
- "Экскурсовод (гид)";
- "Инструктор-проводник";
- "Проектирование деятельности туристско-рекреационных и гостиничных комплексов";
- "Менеджмент санаторно-курортной организации";
- "Современные подходы в подготовке кадров для решения проблем устойчивого развития региона: геоцифровизация, геоинформационное картографирование, гис-проектирование".
А также программы повышения квалификации :
- "Экологическая безопасность";
- "Инновационные направления медицинской климатологии и рекреалогии в лечебно-оздоровительной деятельности";
- "Введение в Google Earth Engine*";
- "Беспилотные авиационные системы и фотограмметрическая обработка данных" и другие.
Партнеры АлтГУ, помогающие в реализации нацпроекта: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края; Фонд имущества Алтайского края; Санкт-Петербургский государственный Лесотехнический университет имени С.М. Кирова; Профессиональная ландшафтная компания "ГринЛандия"; Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий", отдел "Научно-исследовательский институт садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко"; Южно-Сибирский ботанический сад; ООО "АлтайПроектСервис"; Студия ландшафтного дизайна Натальи Браун.
Как узнать подробнее о бесплатном обучении?
По всем вопросам можно обращаться по телефону +7 (3852) 298-120 или написать вопрос на почту: udpo@mail.asu.ru. А также узнать подробнее можно по ссылкам: dpo.asu.ru и dpo.asu.ru/demography.
* Google Earth Engine ("Гугл Ёрф Инжин").
11:06:27 09-08-2024
А начинаешь уточнять, то много условностей и табу!!!!!!!!!!!!
11:19:57 09-08-2024
Гость (11:06:27 09-08-2024) А начинаешь уточнять, то много условностей и табу!!!!!!!!!!!... молодые мамашки после родов вот прям мечтают о новеньком образовании.
11:45:18 09-08-2024
невостребованная специальность, начнем с этого , да в принципе и закончим этим.
12:23:50 09-08-2024
Гость (11:45:18 09-08-2024) невостребованная специальность, начнем с этого , да в принци... Не, ну для себя-то можно, ради интереса. Надо будет попробовать сунуться, на самом деле.
12:49:45 09-08-2024
Гость (11:45:18 09-08-2024) невостребованная специальность, начнем с этого , да в принци... халява
10:27:20 10-08-2024
Деньги на программу выделили и уже распилили. Мечтать вспотеете.