В период до 9 января автобус или трамвай в Барнауле придется ждать дольше, чем обычно

31 декабря 2024, 15:35, ИА Амител

Трамвай / Фото: vk.com/transport_brn

Общественный транспорт в Барнауле в новогодние праздники будет работать по особенному расписанию. Учитывая сокращение пассажиропотока, автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток на улицах краевой столицы будет значительно меньше, предупреждают в мэрии. Получится ли уехать в новогоднюю ночь и как сделать так, чтобы стоять на остановке меньше, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

Как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь?

31 декабря пассажирский транспорт будет работать согласно действующему расписанию выходного дня. То есть с увеличенным интервалом от 20 до 30 минут.

Напомним, что обычно в выходные дни общественный транспорт ходит примерно до девяти вечера. И если вы планируете попасть в новогоднюю ночь в гости на автобусе и трамвае, не откладывайте поездку позже, чем на 20:00. В этом случае вы сможете гарантированно уехать.

Кстати, чтобы долго не ждать на остановке, движение общественного транспорта можно отслеживать в "Трафик22", 2ГИС или мобильных приложениях "Умный транспорт" и "Яндекс Карты". С их помощью можно понять, через сколько подойдет нужный маршрут.

А как транспорт будет ходить в новогодние праздники?

Утром 1 и 2 января количество утренних рейсов и плановое число автобусов будет сокращено. В первый день 2025 года – на 60%, 2 января – вдвое.

С 3 по 8 января общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня.

В мэрии также сообщили, что расписание движения маршрутных транспортных средств можно уточнить в центральной диспетчерской службе МУП "Центртранс" по телефону: 55-72-70.