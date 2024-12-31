Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле на новогодних праздниках?
В период до 9 января автобус или трамвай в Барнауле придется ждать дольше, чем обычно
31 декабря 2024, 15:35, ИА Амител
Общественный транспорт в Барнауле в новогодние праздники будет работать по особенному расписанию. Учитывая сокращение пассажиропотока, автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток на улицах краевой столицы будет значительно меньше, предупреждают в мэрии. Получится ли уехать в новогоднюю ночь и как сделать так, чтобы стоять на остановке меньше, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь?
31 декабря пассажирский транспорт будет работать согласно действующему расписанию выходного дня. То есть с увеличенным интервалом от 20 до 30 минут.
Напомним, что обычно в выходные дни общественный транспорт ходит примерно до девяти вечера. И если вы планируете попасть в новогоднюю ночь в гости на автобусе и трамвае, не откладывайте поездку позже, чем на 20:00. В этом случае вы сможете гарантированно уехать.
Кстати, чтобы долго не ждать на остановке, движение общественного транспорта можно отслеживать в "Трафик22", 2ГИС или мобильных приложениях "Умный транспорт" и "Яндекс Карты". С их помощью можно понять, через сколько подойдет нужный маршрут.
А как транспорт будет ходить в новогодние праздники?
Утром 1 и 2 января количество утренних рейсов и плановое число автобусов будет сокращено. В первый день 2025 года – на 60%, 2 января – вдвое.
С 3 по 8 января общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня.
В мэрии также сообщили, что расписание движения маршрутных транспортных средств можно уточнить в центральной диспетчерской службе МУП "Центртранс" по телефону: 55-72-70.
14:44:02 29-12-2024
транспорт в приложении отслеживать можно, но вот о том, что водилы часто проезжают мимо остановок, там не сказано.
10:14:47 30-12-2024
Элен без ребят (14:44:02 29-12-2024) транспорт в приложении отслеживать можно, но вот о том, что... Как появляются фантомные автобусы, ни разу не слышал версии. Бывает, что он на карте есть, а в реальности нет
01:31:46 31-12-2024
Гость (10:14:47 30-12-2024) Как появляются фантомные автобусы, ни разу не слышал версии.... Если водитель транспорта не выключил джипиэс и поехал не по маршруту, в депо например, то появляется фантом. Приложение не отслеживает реальные координаты а знает только маршрут. Джипиэс включен, время идёт, транспорт типа в пути по маршруту, до тех пор пока водитель не выключит джипиэс и тогда фантом исчезает
05:44:48 31-12-2024
Элен без ребят (14:44:02 29-12-2024) транспорт в приложении отслеживать можно, но вот о том, что... Минусуйте...
17:33:52 29-12-2024
Как всегда. Отвратительно.
11:25:32 30-12-2024
Общественный транспорт и в буднии то дни ходит от слова "никак", а тут и надеяться нечего.
12:03:30 30-12-2024
Не нравится как транспорт ходит - выходите на своих машинах и возите всех стоящих на остановках по 35 р с носа )
13:05:38 30-12-2024
Гость (12:03:30 30-12-2024) Не нравится как транспорт ходит - выходите на своих машинах ...
А тебе нравится? Все хорошо и замечательно? Что у тебя в голове, блаженная?
13:06:52 30-12-2024
Гость (12:03:30 30-12-2024) Не нравится как транспорт ходит - выходите на своих машинах ...
Водитель рандомной маршрутки смотрите как откликнулся , следи за дорогой
05:47:23 31-12-2024
Гость (12:03:30 30-12-2024) Не нравится как транспорт ходит - выходите на своих машинах ... Обана, а вот а как надо!
13:08:00 30-12-2024
Открываю сейчас Яндекс - вообще ни одной 59 , например, на маршруте , ну а зачем , пассажиров мало
05:51:24 31-12-2024
Гость (13:08:00 30-12-2024) Открываю сейчас Яндекс - вообще ни одной 59 , например, на м... А машин будет ещё меньше, но проезд будет ещё больше стоить!
09:33:53 31-12-2024
Гость (13:08:00 30-12-2024) Открываю сейчас Яндекс - вообще ни одной 59 , например, на м... Проснись, 59-й уже почти год как отменили.
16:17:27 31-12-2024
Замечательно! Даже не скрывают, что в будни транспорт в строю до 21.00 час. А как добираться до дому тем, кто работает не до 17 - 18 час., а дольше? Бывает, что значительно дольше. А если еще учесть, что транспорт надо ещё суметь дождаться... С наступаюшим Новым годом, товариши!
18:30:13 31-12-2024
Губернатора надо спросить он же есть