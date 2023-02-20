Как будет работать "Почта России" в Алтайском крае на праздниках

23 февраля и 8 марта станут выходными для всех отделений в регионе

20 февраля 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле и Алтайском крае "Почта России" будет работать по изменённому графику в февральские и мартовские праздники.

Так, 23 февраля и 8 марта станут выходными для всех почтовых отделений в регионе.

"23 февраля и 8 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учётом особенностей конкретных регионов", – пояснили в мэрии краевой столицы.

22 февраля и 7 марта рабочий день сократится на один час. А 24 февраля отделения будут работать по графику воскресенья.

25 февраля и 9 марта они возобновят обслуживание в обычном режиме.

При этом отмечается, что некоторые сельские отделения могут работать по другому графику.