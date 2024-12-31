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Как будут ходить трамваи в рождественскую ночь в Барнауле?

Электротранспорт будет ездить от Покровского и Александро-Невского собора с 01:30 7 января

31 декабря 2024, 17:20, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В ночь с 6 на 7 января 2025 года движение трамваев в Барнауле организуют по особому расписанию. Об этом сообщили в мэрии.

С 01:30 7 января трамваи будут ходить от Покровского кафедрального собора по следующим маршрутам:

  • Покровский Собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. Свободы – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина – ул. Северо-Западная – Депо №1 (пр. Коммунаров, 28);
  • Покровский Собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. Свободы – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево.

Также с 01:30 маршруты электротранспорта от Александро-Невского собора будут следующими:

  • маршрут № 9: Александро-Невский собор – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево;
  • маршрут № 8: Александро-Невский Собор – ул. Антона Петрова – ул. Малахова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево.
Барнаул праздники общественный транспорт трамваи

Комментарии 5

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Элен без ребят

17:33:18 31-12-2024

интересно почему в НГ транспорт не ходит до городских ёлок и обратно. не такой важный праздник, что ли? так его отмечают вообще ВСЕ, в отличие от.

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Гость

08:59:05 01-01-2025

Элен без ребят (17:33:18 31-12-2024) интересно почему в НГ транспорт не ходит до городских ёлок и... Такое впечатление, что НГ как праздник совсем хотят отменить. Отучают людей праздновать.

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Гость

10:07:35 01-01-2025

Гость (08:59:05 01-01-2025) Такое впечатление, что НГ как праздник совсем хотят отменить...
А когда транспорт в НГ ночь ходил? Даже в хваленом СССР такого не было! Такое впечатление, что жители города массово помешались.

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Гость

11:08:47 01-01-2025

Гость (10:07:35 01-01-2025) А когда транспорт в НГ ночь ходил? Даже в хваленом СССР ... В начале 2000х ехали в гости в 22ч на трамвае.

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Гость

13:27:38 01-01-2025

Гость (08:59:05 01-01-2025) Такое впечатление, что НГ как праздник совсем хотят отменить... Сабж про транспорт в Рождество. Ты про НГ. Где логика?

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