Электротранспорт будет ездить от Покровского и Александро-Невского собора с 01:30 7 января

31 декабря 2024, 17:20, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В ночь с 6 на 7 января 2025 года движение трамваев в Барнауле организуют по особому расписанию. Об этом сообщили в мэрии.

С 01:30 7 января трамваи будут ходить от Покровского кафедрального собора по следующим маршрутам:

Покровский Собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. Свободы – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина – ул. Северо-Западная – Депо №1 (пр. Коммунаров, 28);

Покровский Собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. Свободы – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево.

Также с 01:30 маршруты электротранспорта от Александро-Невского собора будут следующими: