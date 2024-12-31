Как будут ходить трамваи в рождественскую ночь в Барнауле?
Электротранспорт будет ездить от Покровского и Александро-Невского собора с 01:30 7 января
31 декабря 2024, 17:20, ИА Амител
Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В ночь с 6 на 7 января 2025 года движение трамваев в Барнауле организуют по особому расписанию. Об этом сообщили в мэрии.
С 01:30 7 января трамваи будут ходить от Покровского кафедрального собора по следующим маршрутам:
- Покровский Собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. Свободы – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина – ул. Северо-Западная – Депо №1 (пр. Коммунаров, 28);
- Покровский Собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. Свободы – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево.
Также с 01:30 маршруты электротранспорта от Александро-Невского собора будут следующими:
- маршрут № 9: Александро-Невский собор – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево;
- маршрут № 8: Александро-Невский Собор – ул. Антона Петрова – ул. Малахова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево.
17:33:18 31-12-2024
интересно почему в НГ транспорт не ходит до городских ёлок и обратно. не такой важный праздник, что ли? так его отмечают вообще ВСЕ, в отличие от.
08:59:05 01-01-2025
Элен без ребят (17:33:18 31-12-2024) интересно почему в НГ транспорт не ходит до городских ёлок и... Такое впечатление, что НГ как праздник совсем хотят отменить. Отучают людей праздновать.
10:07:35 01-01-2025
Гость (08:59:05 01-01-2025) Такое впечатление, что НГ как праздник совсем хотят отменить...
А когда транспорт в НГ ночь ходил? Даже в хваленом СССР такого не было! Такое впечатление, что жители города массово помешались.
11:08:47 01-01-2025
Гость (10:07:35 01-01-2025) А когда транспорт в НГ ночь ходил? Даже в хваленом СССР ... В начале 2000х ехали в гости в 22ч на трамвае.
13:27:38 01-01-2025
Гость (08:59:05 01-01-2025) Такое впечатление, что НГ как праздник совсем хотят отменить... Сабж про транспорт в Рождество. Ты про НГ. Где логика?