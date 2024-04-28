Как будут работать поликлиники и больницы Алтайского края в майские праздники?

В Минздраве пообещали, что без медпомощи жители региона не останутся

28 апреля 2024, 06:40, ИА Амител

Карета скорой помощи / Фото: amic.ru

График работы медучреждений изменится на время майских праздников, но они продолжат оказывать всю неотложную помощь. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Подробнее о том, как будут работать больницы и поликлиники, – в материале amic.ru.

Будут ли работать поликлиники в Алтайском крае в майские праздники?

Будут, но частично. С 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая в каждой поликлинике будет работать только дежурный врач-терапевт. Такие медучреждения будут оказывать только неотложную медпомощь.

Но в эти дни с 08:00 до 18:00 будут работать контакт-центры всех поликлиник, поэтому можно будет позвонить и уточнить все вопросы.

2 и 3 мая, а также 6, 7 и 8 мая поликлиники будут работать в штатном режиме. Кстати, 4 мая тоже можно будет записаться на прием – с недавних пор все поликлиники региона работают и по субботам тоже.

Будут ли работать узкопрофильные больницы?

Нет. Медучреждения, которые не оказывают помощь экстренного характера, работать в праздничные дни не будут. Туда можно будет попасть 2, 3, 6, 7 и 8 мая.

В таком же порядке будут работать и консультивно-диагностические поликлиники при краевых учреждениях.

Будут ли работать стационары?

Конечно. Стационары работают всегда, и пациентам, которые там лечатся, обеспечат весь необходимый уход.

Можно ли будет попасть в женскую консультацию в майские праздники?

На майских праздниках будет два дня, когда эти отделения будут принимать пациентов. Это 30 апреля и 11 мая. Рабочее время – с 08:00 до 15:00.

Работают ли травмпункты в майские праздники?

Да. Травмпункты вообще ни на минуту не останавливают свою работу и оказывают медпомощь в круглосуточном режиме.