Используйте разные каналы поиска: от кадрового агентства до знакомых своих сотрудников

25 апреля 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGjk1nQ

Сотрудник и работодатель в офисе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Чаще всего компании ищут новых сотрудников через специализированные сайты. Размещают вакансии и ждут откликов от соискателей. Процесс может занять от нескольких дней до нескольких месяцев. Сократить это время до минимума можно, обратившись в агентство по подбору персонала . Подробнее об этом и других советах по оптимизации кадровой работы читайте ниже.

Грамотное описание вакансии

В 2025 году безработица в России сократилась до рекордных 3%. Для экономики это огромный плюс, но рынок труда на фоне таких показателей стал дефицитным. Найти свободных сотрудников теперь сложнее.

Чтобы заинтересовать потенциальных соискателей, необходимо грамотно преподнести преимущества работы именно в вашей компании. Чем более кратко и емко составлено описание вакансии, тем больше откликов на нее будет. Важно рассказать не только о будущей должности, но и о компании, команде, проекте и о том, чем ваша вакансия отличается от других.

Обращение в агентство

Если персонал нужен срочно, не ждите откликов, а сразу обращайтесь в рекрутинговое агентство. Его специалисты в короткое время проведут анализ предложений от соискателей и подберут наиболее релевантные имеющимся запросам.

Работа через агентство не только ускоряет поиск, важно, что специалисты по кадрам имеют навыки, позволяющие искать персонал в конкретных сферах. Они подберут квалифицированного работника склада, производства, банка или любой другой сферы.

Задачи на перспективу

Обычно поиск персонала через кадровое агентство интересует, когда сотрудник внезапно уволился и нужно срочно заменить его другим. Но правильнее заниматься кадровой политикой даже в том случае, если штат укомплектован. Квалифицированные HR-специалисты помогут выработать стратегию подбора кадров, учитывая особенности конкретного бизнеса и рынка. В случае непредвиденных ситуаций замена ушедшему сотруднику будет найдена в кратчайшие сроки.

Альтернативные варианты поиска сотрудников

К ним можно отнести:

внутренние рекомендации. Может, у сотрудников есть друзья или знакомые, которые могли бы подойти;

хедхантинг (переманивание специалистов у конкурентов подразумевает предложение им более выгодных условий сотрудничества);

посещение городских ярмарок вакансий.

Также существуют специализированные соцсети и каналы в мессенджерах, предназначенные для поиска вакансий. Здесь также можно размещать вакансии или искать специалистов самостоятельно.

Грамотное построение собеседования

Неважно, направило соискателя рекрутинговое агентство по подбору персонала или компания сама нашла его резюме на специализированном сайте, собеседование необходимо, что понять, подходят ли стороны друг другу.

Правильное по структуре собеседование представлено на картинке ниже:

ООО "РостДжоб"

Реклама