Как быть счастливыми родителями? В Барнауле пройдет семейный форум про любовь и детей

Эксперты расскажут, как выстраивать качественные и глубокие семейные отношения

08 апреля 2024, 12:20, ИА Амител erid: LjN8KUvDT

Спикеры мероприятия / Фото предоставлено организаторами форума

Что самое главное в жизни? Найдутся люди, кто ответит – бизнес или работа. Но, думаем, многие скажут – любовь, семья, дети. Все так и есть. Но сколько мы при этом уделяем времени тому, что считаем поистине важным? 25 апреля 2024 года в Барнауле пройдет семейный форум "Про любовь. Про детей. От сердца к сердцу", на котором есть возможность за один день качественно изменить ход вещей и получить прикладной опыт и инструменты от выдающихся экспертов, педагогов и родителей.

Кто будет выступать на форуме?

Среди спикеров:

Марина Галиева (Москва), профессор, рыцарь гуманной педагогики;

Галина Елфимова (Белокуриха), ресторатор, мама пятерых детей;

Наталья Макарова (Барнаул), основатель центра превентивной медицины "Превент+", мама четверых детей.

О чем именно будут говорить на мероприятии?

Оказывается, реализовываться на работе и в бизнесе порой проще, чем в том, что мы считаем важным. А потому спикеры расскажут, как преуспеть в способности:

жить в любви;

выстраивать наполненные и глубокие отношения с близкими;

быть счастливыми родителями без срывов на крики и раздражение в адрес своих прекрасных детей.

Это знания помогут:

обрести сильную внутреннюю опору;

сделать своего ребенка по-настоящему счастливым и самому при этом быть счастливым родителем;

легко справляться с кризисами ребенка и недопониманием без раздражения и выгорания;

выстроить качественные отношения с детьми и в семье в целом.

Участникам расскажут о:

новых методах педагогики, основанных на любви;

⁠современных превентивных мерах для укрепления детского и взрослого здоровья;

выстраивании отношений в семье;

духовности, любви, детях.

"Дети – самый большой дар в жизни. И наше умение качественно взаимодействовать с ними определяет не только счастье детей и самих родителей, но и результаты во всех сферах нашей жизни. Новая глубина и качество отношений откроется вам благодаря знаниям и практикам форума. Приходите всей семьей – это будет одинаково полезно и мамам, и папам, и самим детям", – говорит основатель Академии духовного развития и организатор форума Марина Палагина.На площадке будут работать сразу три психолога, они смогут ответить на личные вопросы гостей и помогут найти индивидуальное решение.

Кстати, для детей будут работать сразу две детские комнаты с различными познавательными, развлекательными и развивающими активностями.

Когда и где пройдет форум?

В Барнауле 25 апреля 2024 года с 10:00 до 17:20 по адресу: ул. Пушкина, 11.

Узнать подробнее и купить билет можно на сайте .

ООО "БП ГРУПП"

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