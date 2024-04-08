Как быть счастливыми родителями? В Барнауле пройдет семейный форум про любовь и детей
Эксперты расскажут, как выстраивать качественные и глубокие семейные отношения
08 апреля 2024, 12:20, ИА Амител erid: LjN8KUvDT
Что самое главное в жизни? Найдутся люди, кто ответит – бизнес или работа. Но, думаем, многие скажут – любовь, семья, дети. Все так и есть. Но сколько мы при этом уделяем времени тому, что считаем поистине важным? 25 апреля 2024 года в Барнауле пройдет семейный форум "Про любовь. Про детей. От сердца к сердцу", на котором есть возможность за один день качественно изменить ход вещей и получить прикладной опыт и инструменты от выдающихся экспертов, педагогов и родителей.
Кто будет выступать на форуме?
Среди спикеров:
- Марина Галиева (Москва), профессор, рыцарь гуманной педагогики;
- Галина Елфимова (Белокуриха), ресторатор, мама пятерых детей;
- Наталья Макарова (Барнаул), основатель центра превентивной медицины "Превент+", мама четверых детей.
О чем именно будут говорить на мероприятии?
Оказывается, реализовываться на работе и в бизнесе порой проще, чем в том, что мы считаем важным. А потому спикеры расскажут, как преуспеть в способности:
- жить в любви;
- выстраивать наполненные и глубокие отношения с близкими;
- быть счастливыми родителями без срывов на крики и раздражение в адрес своих прекрасных детей.
Это знания помогут:
- обрести сильную внутреннюю опору;
- сделать своего ребенка по-настоящему счастливым и самому при этом быть счастливым родителем;
- легко справляться с кризисами ребенка и недопониманием без раздражения и выгорания;
- выстроить качественные отношения с детьми и в семье в целом.
Участникам расскажут о:
- новых методах педагогики, основанных на любви;
- современных превентивных мерах для укрепления детского и взрослого здоровья;
- выстраивании отношений в семье;
- духовности, любви, детях.
"Дети – самый большой дар в жизни. И наше умение качественно взаимодействовать с ними определяет не только счастье детей и самих родителей, но и результаты во всех сферах нашей жизни. Новая глубина и качество отношений откроется вам благодаря знаниям и практикам форума. Приходите всей семьей – это будет одинаково полезно и мамам, и папам, и самим детям", – говорит основатель Академии духовного развития и организатор форума Марина Палагина.На площадке будут работать сразу три психолога, они смогут ответить на личные вопросы гостей и помогут найти индивидуальное решение.
Кстати, для детей будут работать сразу две детские комнаты с различными познавательными, развлекательными и развивающими активностями.
Когда и где пройдет форум?
В Барнауле 25 апреля 2024 года с 10:00 до 17:20 по адресу: ул. Пушкина, 11.
Узнать подробнее и купить билет можно на сайте.
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12:35:26 08-04-2024
Репертуар, как в Библии, но люди живут в основном почему то по дьявольским законам.
00:03:43 09-04-2024
Весь год семьи так и пройдет в разных форумах прыгалках скакалках без коренного улучшения материального благосостояния семей и государственной защиты от всех и вся неприкосновенности семьи.
00:22:37 09-04-2024
Цена 5900 )))