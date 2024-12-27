Как "Дети-ангелы Барнаула", компании и власти помогают ребятам с инвалидностью

Организация выражает благодарность всем, кто поддерживал ее за годы работы

27 декабря 2024, 11:00, ИА Амител

Подопечные "Детей-ангелов Барнаула" / Фото предоставлено организацией

Шестой год подряд общественная организация "Дети-ангелы Барнаула" трудится, создавая мир возможностей для ребят с инвалидностью. Родители, объединившись в единый фронт, борются за всестороннее развитие своих детей, стараясь подарить им полноценную жизнь, полную радости, движения и общения.

Спорт, реабилитация и праздники

Большинство подопечных, опекаемых организацией, страдают ДЦП и другими поражениями опорно-двигательного аппарата. Для них физическая реабилитация – жизненная необходимость. "Дети-ангелы Барнаула" осознают это и делают упор на развитие адаптивных видов спорта. Ребята осваивают паралимпийские дисциплины – бочче и рейсраннинг.

"Их целеустремленность уже дала результаты: среди детей появились мастер спорта и кандидат в мастера спорта по бочче. Помимо тренировок, ребята посещают бассейн, оснащенный специальным подъемником, выезжают на спортивные сборы и соревнования", – говорят в организации "Дети-ангелы Барнаула".Физическая реабилитация – важный шаг, но не единственный. "Дети-ангелы Барнаула" понимают, что для полноценной жизни детям с инвалидностью необходима социализация, умение жить в обществе, чувствовать себя его неотъемлемой частью.



Поэтому организация проводит разные мероприятия: праздничные гулянья, выезды на природу, товарищеские встречи. Все это – возможность отвлечься от реабилитации, отдохнуть, пообщаться со старыми и новыми друзьями, почувствовать себя частью большой и дружной семьи.



В 2025 году у организации появится свой "домик" – центр, где ребята смогут находиться в удобное им время. Там планируют оборудовать тренажерный зал и творческий клуб. Дети смогут не только заниматься спортом и ЛФК, но и осваивать бытовые навыки, заниматься творчеством, работать с психологами, общаться, проводить мероприятия по своим сценариям.

Подопечные "Детей-ангелов Барнаула" / Фото предоставлены организацией

Реализация проектов невозможна без поддержки

В спортивном направлении "Дети-ангелы Барнаула" активно сотрудничают с Министерством спорта Алтайского края, городским комитетом по физической культуре и спорту, АлтГТУ, соцзащитой, фондами и спонсорами.



В развитии направления социальной адаптации организации оказывает неоценимую помощь "Планета Q". Развлекательный комплекс стал настоящим домом для детей с инвалидностью и ярким примером компании с социальной ответственностью и заботой о людях с особыми потребностями.

"Девчонки и мальчишки, а также их родители обожают теплые бассейны, пенное шоу, лошадок, дискотеки, концерты звезд и пикники в беседках – конечно, с шашлычками и играми. Благодарим комплекс за эту возможность", – отмечают в организации "Дети-ангелы Барнаула".А зимой "Планета Q" встречает ребят нарядной елочкой, веселой программой с Дедом Морозом, серебряным шоу, дискотекой и угощениями.



"Сейчас мы активно работаем, чтобы в бассейнах "Планеты Q" появился специализированный подъемник для опускания и поднятия маломобильных граждан – такой гаджет неоценимо облегчит отдых ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата и их родителей", – говорят в компании.



"Дети-ангелы Барнаула" продолжают активно работать над своими проектами и открыты к сотрудничеству. Поддержка партнеров и спонсоров поможет им осуществить программы и запустить новые инициативы, приближая мир возможностей для детей с инвалидностью.