Как формируются квитанции за тепло у барнаульцев и почему суммы у всех разные
Специальный подкаст amic.ru и Сибирской генерирующей компании
11 декабря 2023, 06:15, ИА Амител
Вы слушаете специальный подкаст amic.ru, который мы делаем совместно с Сибирской генерирующей компанией. Сегодня говорить мы будем о том, как формируются наши квитанции за тепло и что на это влияет. Если вам интересно, почему у вашего знакомого примерно за ту же площадь квартиры сумма платежа меньше, тогда быстрее слушайте наш подкаст.
У микрофона: журналист amic.ru Вячеслав Кондаков и директор теплосбытового подразделения СГК в Барнауле Игорь Холодков.
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И вот о чем мы поговорили:
00:22 Оплата по факту. Что это такое? Почему по такому принципу платить потребителям намного выгоднее.
03:03 Как формируются платежки и что влияет на сумму за теплоэнергию? Почему сосед платит меньше, чем я? Все просто: чем больше дней в месяце и холоднее погода, тем больше сумма.
04:20 Перекрытые или демонтированные радиаторы – это гарантия уменьшения платежей за тепло? Спойлер: нет.
05:15 Почему новые дома более энергоэффективные и отапливать их легче?
06:50 Как и кто контролирует общедомовой прибор учета в многоквартирном доме.
08:07 Объясняем, как понять, что у вашего дома серьезные теплопотери и необходимо срочно обращаться за помощью.
08:52 Пришли морозы – значит, платить придется больше. Однако не все так просто: важно, когда вы снимаете показания счетчиков.
07:55:12 11-12-2023
Есть квитанция за декабрь 2000 года . Там вся коммуналка 330 рублей. В ноябрьской квитанции за 2023 сумма 5000 рублей. Рост в 15 раз.
08:48:58 11-12-2023
Ну я работать в 2001 начал и зарплата была 3000 рублей у меня, выросла она с того времени больше чем в 15 раз. Ну а вообще надо сравнивать не всю квитанцию тупо, а сколько стоил 1 м3 воды холодной и горячей и сколько 1 гигакалория тепла.
09:34:01 11-12-2023
Почему в разных районах города разный размер оплаты за одну гк. Вот в чем вопрос
09:46:47 11-12-2023
Ничё не понятно.
10:10:05 11-12-2023
СГК ! За теплый ноябрь будет пересчёт квитанций в пользу российских граждан? Или вы только на благо граждан ОАЭ способны работать?
11:08:43 11-12-2023
Даже прослушивать до конца не стала, противно. Опять бла-бла-бла, никакой конкретики. У нас на доме поставили прибор для экономии тепловой энергии и что? За теплый ноябрь 2024 дом потребил на 11Гкал больше, чем в ноябре 2023 тогда еще без прибора.
12:30:01 11-12-2023
Гость (11:08:43 11-12-2023) Даже прослушивать до конца не стала, противно. Опять бла-бла... Вы из будущего?)
12:24:09 11-12-2023
Реально ничего вообще не понятно(((
13:10:50 11-12-2023
Давно понятно, что платить за ЖКХ придётся больше, чем в "выгнивающей и вымерзающей гейропе", как уже в разы больше платим за еду и вещи.
14:57:49 11-12-2023
Вопросы к господину Холодкову, после прослушивания материала. 1. ДЭЗ 1 Ленинский район. С.поляна 21. Барнаул Квитанция за ноябрь 2023 - 1, 333 ГКал за отопление! Ноябрь 2022- 1,228 ГКал за отопление. Надеюсь все помнят, особенно в СГК и ДЭЗ 1 какая температура была в ноябре 2022 и плюсовые температуры в этом ноябре!! И это при том, что t° батарей не превышала практически весь начисленный период за ноябрь 2023 -40°. Как возможно такое вообще? Кто нас конкретно обдуривает?! СЕЙЧАС в морозы мы конкретно замерзаем!!! А все ответственные лица в лице УК ДЭЗ1, ее подрядной организации( нафиг никому не нужной, кроме УК) ЖЭУ 21, Администрация Ленинского района, БТСК на жалобы жителей на огромный недотоп теплоносителя- абсолютно бездействуют и просто замеряют t° в квартирах!! Не устраняя проблемы нас всячески хотят убедить что 20-22!° с невыключающимися обогревателями это нормально и можно жить. Пожилых людей, инвалидов, хроников- астматиков, детей вынуждают существовать в таких условиях и платить несколько тысяч за некачественное отопление и плюс за обогреватели! Сколько можно издеваться над людьми?! Зато крутят из всех утюгов рекламу о том, что просто надо оплачивать отопление и в наших домах будет тепло и уютно- они о нас позаботятся!!!
23:54:00 11-12-2023
Гость (14:57:49 11-12-2023) Вопросы к господину Холодкову, после прослушивания материала... Тоже с солнечной поляны 21, удивило что в прошлом году в квитанции за отношение в ноябре было 2700, в этом 3300, гиеокалорий больше хотя морозов не было по сравнению с прошлым годом.. За что платили не понятно, зато сейчас все соседи жалуются что замерзают..
23:57:41 11-12-2023
Гость (14:57:49 11-12-2023) Вопросы к господину Холодкову, после прослушивания материала... Тоже удивила квитанция, в прошлом году за ноябрь 2700 в этом 3300,гикокалорий больше.. Морозов не было. Как так? Зато сейчас все соседи жалуются что замерзают. Совсем людей за идиотов держат
13:10:42 12-12-2023
Гость (14:57:49 11-12-2023) Вопросы к господину Холодкову, после прослушивания материала... У нас на южном то же самое замерзает 2год батареи еле теплые ,приходила курица с жил инспекции потрогал батареи руками и ушла,ни градусник с собой не принесла померять тепло на батареях ,ничего ,достали уже никак не нахапают были подключены к заводской кочегарке ,отсоединили,и теперь мы получаем тепло от тец,а это 30км,а вам слабо так сделать
16:23:28 11-12-2023
У нас в морозы сейчас в кои веки тепло! Открыть окно в минус 30 не хочется, но сплю не в свитере)) и без носков))) ЖЭУ-6 Октябрьского района.
08:29:59 12-12-2023
Южный как обычно, замерзает. У кого жарко платят за открытые окна, а у кого холодно еще обиднее платить такие деньги а тепла то нет.
10:18:58 12-12-2023
Т. Е. Все сводится к тому, что собственник обязан платить заотопление и не важно холодные у него радиаторы или нет. Ну и искать причину плохой услуги в Ук.. Да хрен вам! Я просто уже 2 года не плачу за отопление! И не буду платить.. Разбирайтесь там сами почему у меня батареи холодныйе.. Хотите денег? Тепло в студию! И советую так делать каждому! Не платите!