Как гадают в новогоднюю ночь, чтобы узнать свою судьбу и поднять настроение?

Новогодняя ночь издавна считается волшебным временем, когда сбываются самые заветные мечты

31 декабря 2024, 18:40, ИА Амител

Гадание по книге / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Традиционно гадают на Святки. Но считается, что ночью с 31 декабря на 1 января открываются врата между мирами и можно заглянуть в будущее, чтобы узнать свою судьбу. Это время тоже считается благоприятным для предсказаний о любви, деньгах и удаче. Существует множество способов гадания, каждый из которых имеет свои особенности и значения. Как ворожить в новогоднюю ночь, читайте на amic.ru.

По книге

Одно из самых простых и популярных – по книге. Оговоримся сразу: Уголовный кодекс или сказки для проведения обряда не подойдут. Лучше всего отдать предпочтение любовному роману. Чтобы узнать что вас ждет, загадайте номер страницы и строку сверху или снизу и прочитайте предсказание.

По тени

Получить предсказание можно и с помощью бумаги. Для этого потребуется лист бумаги, блюдце, свеча и спички. Для гадания свет нужно погасить, скомкать лист, положить его на блюдце и поджечь. Внимательно смотрите на тени: каждая имеет свое значение.

Например, бабочка обещает романтическое увлечение или новую любовь, дом символизирует благополучие и возможное пополнение в семье, а кольцо – большие трудности. Можно трактовать значения увиденных образов самостоятельно или посмотреть их в интернете.

На воске

Получить ответы на интересующие вопросы можно, гадая на воске. Для проведения обряда потребуется емкость с водой и минимум две свечи (одну из них нужно будет растопить). Жидкий воск медленно вылейте в воду, выньте застывшую фигуру и посмотрите на тень, которую она образует в свете свечи. Во многом расшифровка гадания на воске будет зависеть от вашей фантазии. Например, полосы можно трактовать как переезд, змею – недоброжелатели, кольцо – свадьба.

По снегу

Есть новогоднее гадание, которое заставит вас повеселиться. В новогоднюю ночь нужно выйти на улицу и упасть спиной в снег (выбирайте сугроб помягче, чтобы не травмировать спину). После этого нужно встать и не оглядываясь идти домой. Изучать и трактовать оставленный след нужно будет утром. Если он глубокий – замужем вы побываете несколько раз. Ровный и красивый отпечаток – жизнь будет удачной и гладкой. Если следы замело – в новом году будут проблемы.

На морозных узорах

А еще в новогоднюю ночь можно заморозить воду на зеркале или стекле и посмотреть на получившиеся узоры льда. Зигзаги предвещают трудности, елочки – много работы, круги – новый источник дохода.

Шуточные гадания

Если вы хотите весело провести время, можно организовать новогоднюю лотерею: она и настроение поднимет, и предскажет будущее. Для этого подготовьте вазу с маленькими бумажками, на которых написаны разные пожелания, например, "любовь", "деньги", "путешествия". Каждому гостю после боя курантов предложите вытянуть билетик, и то, что он получит, станет его сюрпризом на следующий год.

А можно испечь торт с сюрпризом. Для этого в тесто можно добавить монетку, конфету, колечко, фасоль. Каждый гость получит кусок, а то, что попадется, предскажет его судьбу: монетка – к богатству, кольцо – к замужеству, деньги – к богатству. Только сразу предупредите гостей, что торт необычный и есть его нужно аккуратно, чтобы не подавиться.

Или можно сделать бокалы желаний. Напишите пожелания на бумажках и приклейте их к ножкам бокалов. После боя курантов гости выбирают бокалы и читают свои предсказания.