Как и где в Барнауле безопасно и выгодно приобрести новый автомобиль из Китая?

В автосалоне "Автосила" рассказали о новых тенденциях на рынке авто

25 января 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KXJs8

Автомобиль салона "Автосила" / Фото предоставлено компанией

В 2024 году российский рынок автомобилей продолжит развитие, адаптируясь к новым экономическим условиям и изменениям. Ожидается, что основными трендами станут рост популярности китайских автомобилей и развитие онлайн-покупок зарубежных марок. Эксперты сообщили, что автоконцерны Китая намерены реализовать в России 1,2 млн легковых авто в текущем году. А это почти в два раза больше, чем в 2023-м. Так что выбор китайских иномарок продолжит расти. Главное – найти автосалон, предлагающий покупку на выгодных условиях.

Цена вопроса

Вместе с разнообразием будет расти и стоимость новых автомобилей. Однако, как рассказали в барнаульском автоцентре "Автосила", цена одной и той же марки может существенно отличаться. На ценообразование оказывают влияние курс валют, скидки от производителей, цена логистики, стоимость оформления необходимой документации, и, конечно же, аппетит дилера.

Например, в "Автосиле" барнаульцам готовы предложить доступные цены на новенькие авто.

"Мы сотрудничаем напрямую с заводами-изготовителями, тем самым отсеиваем лишние траты на перекупов, которых может быть не один и не два на пути следования нового авто к клиенту из Китая в Россию", – говорят в автосалоне.

Автомобили автоцентра "Автосила" / Фото предоставлены компанией

В 2023 году компания значительно расширила автопарк, перешла из разряда малого бизнеса в средний и переехала в новое двухэтажное помещение, расположенное по адресу ул. Телефонная, 145. На первом этаже разместили современный бутик автомобилей разных марок, там же расположили отдел продаж и зону детейлинг-подготовки. На втором этаже после ремонта появится кредитный отдел, кол-центр, отдел автоподбора и выкупа автомобилей. И все это несмотря на сложности прошлого года, включая борьбу с конкурентами и даже попытки рейдерского захвата.

Онлайн-покупка авто

Еще одна тенденция 2024 года – онлайн-покупка авто. Это перспективное направление, по мнению экспертов, существенно упростит процесс приобретения автомобиля и главное – сделает его безопасней.

"Мы одни из первых будем развивать онлайн-покупку новых авто в России. Клиент сможет онлайн отслеживать все этапы логистики, проверки и подготовки автомобиля", – уточняют в автоцентре "Автосила".

Сделку будет сопровождать менеджер автосалона, с которым всегда можно связаться по телефону и пообщаться лично. Клиенту предоставят все фото- и видеоотчеты (на каждом этапе импорта).

Помимо онлайн-покупки авто, "Автосила" планирует развивать направления аренды легковых автомобилей на Алтае.

Автосалон "Автосила" / Фото предоставлено компанией

Автосалон "Автосила" (ООО "Автосила22")

Адрес: Барнаул, ул. Телефонная, 145

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