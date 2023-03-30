У россиян пользуются спросом туры за границу для оформления банковских карт

30 марта 2023, 19:03, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com

Сейчас российские туроператоры предлагают туры для оформления банковских карт Visa и MasterCard. Пик интереса на такие "путешествия" уже прошёл, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе. Но, по её словам, спрос пока сохраняется.

Куда поехать, чтобы оформить карту зарубежных платёжных систем, – в материале amic.ru.

Зачем оформлять банковскую карту за границей?

Карты Visa и Mastercard в иностранном банке позволят сохранять сбережения в валюте, а также делать покупки за границей.

Почему карты иностранных банков перестали работать в России?

Visa и MasterCard в связи с санкциями объявили о приостановке работы в России в марте 2022 года.

Тогда карты обеих платёжных систем перестали работать за границей, а россияне не смогли оплачивать покупки в иностранных интернет-магазинах, а также напрямую бронировать заграничные отели и авиабилеты на сайтах.

В каких странах можно оформить карты Visa и MasterCard?

Банковские карты Visa и MasterCard можно оформить в семи странах: Армении, Узбекистане, Сербии, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Турции, рассказала Ломидзе. Об этом пишет "Интерфакс".

При этом Армения, Узбекистан и Киргизия пользуются более высоким спросом, а Сербия – меньшим. Некоторые туристические компании убрали направление из ассортимента из-за дорогостоящих авиаперевозок.

Майя Ломидзе говорит, что ещё год назад туристы бронировали "карточные" туры под ключ, а сейчас многие заказывают этот сервис отдельно, к основному турпакету.

Где легче оформить банковскую карту?

По информации АТОР, легче всего оформить банковскую карту в Киргизии. Там это займёт два-три дня.

Кроме того, это выгодно сделать в Белоруссии. Там некоторые банки предлагают подать заявку на Visa и MasterCard. Сроки оформления зависят от банка, но, как правило, карту выпускают за четыре дня.

В какой стране россиянам тяжело получить карты Visa и MasterCard?

Выдачу банковских карт россиянам усложнили в Армении. Там для этого нужно предоставить вид на жительство (ВНЖ), договор аренды жилья или трудовой контракт.

Так что оформление карты в этой стране может занять больше времени.