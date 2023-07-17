Как идет строительство супертрассы Бийск – Абакан и когда она будет готова?

В 2023 году власти Хакасии потратят на транспортный коридор более 300 миллионов рублей

17 июля 2023, 06:17, Вячеслав Кондаков

Фото: arrivo.ru

Строительство скоростной трассы из Бийска до Абакана, которая пройдет через пять регионов Сибири, началось на территории Республики Хакасия. Транспортный коридор будет пролегать через несколько регионов Сибири, а общий объем инвестиций составит от 50 до 74 миллиардов рублей. В настоящее время строят по несколько десятков километров в год, но когда трасса будет полностью готова – пока неизвестно.

На какой стадии сейчас строительство дороги?

Подготовительные работы начались еще 2006 году. На территории Хакасии работы по реконструкции участка км 68 – км 73 автомобильной дороги Аскиз – Бирикчуль – Вершина Тёи и укладке асфальтобетонного покрытия на участке км 23 – км 30 автодороги Абакан – Большой Ортон – Таштагол с подъездом к Междуреченску начались в 2021 году. Ввод в эксплуатацию данных объектов запланирован на текущий год.

В начале июля 2023 года власти региона заключили контракт на реконструкцию участка км 73 – км 88 автомобильной дороги Аскиз – Бирикчуль – Вершина Тёи. В ходе реконструкции будут проведены работы по строительству обходной дороги вокруг перевала Аян. Это позволит решить многолетнюю проблему с транспортной доступностью во время обильных зимних снегопадов. Все работы будут идти около трех лет. На эти цели из регионального бюджета выделили около 983 миллионов рублей.

А что дальше?

Пока неизвестно. Совместный план проекта строительства автомобильной дороги от Абакана до Бийска с заинтересованными субъектами РФ – республики Алтай, Тыва, Красноярский край и Кемеровская область – еще утверждается. Проект входит в КИП "Енисейская Сибирь", автором которого является бывший президент России Дмитрий Медведев.

Как пояснили amic.ru в пресс-службе Министерства транспорта Алтайского края, сейчас о конкретных сроках реализации проекта на территории нашего региона говорить рано.

Кроме того, по словам представителей администрации Хакасии, им не удалось добиться согласия властей Кузбасса по трассировке, проектировке и строительству этой дороги со своей стороны.

А что вообще за дорога Бийск – Абакан и зачем она нужна?

Она соединит регионы юга Сибири, значительно сократив время в пути между ними, а также из регионов СФО до Китая и Монголии. Сейчас из наукограда до столицы Республики Хакасия можно доехать через объездную – это почти 1100 километров (около 15 часов на автомобиле). Новая трасса будет на 600 километров короче и удобнее.

Как ранее анонсировали в Минтрансе Алтайского края, стоимость участка дороги, проходящей через наш регион, оценивается в 5,7-6,2 миллиарда рублей. Реализовать масштабный проект на территории региона возможно по двум краевым автодорогам: Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница с Кемеровской областью и Бийск – Карабинка – граница с Республикой Алтай.