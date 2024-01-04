Как идут поиски пропавшего в Красноярске баскетболиста БК "Барнаул"
Антон Петухов пропал в Красноярске 30 декабря 2023 года
04 января 2024, 12:40, ИА Амител
Пропавшего баскетболиста БК "Барнаул" Антона Петухова продолжают искать в Красноярске. Поиски ведут волонтеры организации "Поиск пропавших детей" имени Оксаны Василишиной, полицейские, а также друзья и родственники парня. Об этом добровольцы сообщили в соцсетях.
Уже несколько дней в Красноярске работает инфогруппа, которая распространяет ориентировки по красноярским группам и чатам и взаимодействует с полицией, чтобы определить границы поиска.
По камерам видеонаблюдения удалось установить, что парень шел на остров Татышев со стороны левого берега, но на правый берег так и не вышел.
"Отрабатываются различные сценарии пропажи: падение в воду, потеря сознания на территории острова и другие. Осмотрена прибрежная зона, береговая линия с использованием подводного дрона, а также сам остров с применением БПЛА и пешими группами. Осматривается каждый овраг и колодец", – пояснили в группе "Поиск пропавших детей" им. Оксаны Василишиной.
Сейчас в поисках задействовано более 20 человек. Волонтеры просят всех, кто гуляет по острову Татышев, при обнаружении похожих на принадлежащие Антону вещей, следов и других особенностей обращаться по телефону, указанному в ориентировке.
Напомним, что Антон Петухов пропал перед Новым годом. Он вышел из дома в Красноярске около 03:30 ночи 30 декабря и исчез.
Парень имеет среднее телосложение, рост 205 см, темно-русые волосы, карие глаза, родинку на правой щеке и черную татуировку на левом предплечье с изображением Джокера.
Петухов является воспитанником школы "Енисея" и ЦСКА. В последние годы он выступал за БК "Барнаул".
12:47:33 04-01-2024
Раньше Енисейка не замёрзла зимой из за ГЭС, щас не знаю, давно не был
14:46:33 04-01-2024
Гость (12:47:33 04-01-2024) Раньше Енисейка не замёрзла зимой из за ГЭС, щас не знаю, да... и сейчас не замерзает
13:36:04 04-01-2024
Куда можно идти в половине четвертого ночи в Сибири.
14:15:40 04-01-2024
Евгений. (13:36:04 04-01-2024) Куда можно идти в половине четвертого ночи в Сибири.... В 20 лет к девушке, куда ещё. Ну если не наркоша. Но парень спортсмен, поэтому вредные вещества исключим.
14:45:34 04-01-2024
Гость (14:15:40 04-01-2024) В 20 лет к девушке, куда ещё. Ну если не наркоша. Но парень ... к девушке в 3:30? жжете.
17:23:31 04-01-2024
Элен без ребят (14:45:34 04-01-2024) к девушке в 3:30? жжете. ... В 3:30 в 20 лет можно ещё к одной девушке успеть
14:47:47 04-01-2024
Гость (14:15:40 04-01-2024) В 20 лет к девушке, куда ещё. Ну если не наркоша. Но парень ... Какая девушка на острове глубокой ночью? Да еще зимой.
20:27:58 04-01-2024
Все!!! Пишут с моста сиганул.