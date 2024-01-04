Антон Петухов пропал в Красноярске 30 декабря 2023 года

04 января 2024, 12:40, ИА Амител

Объявление о пропаже Антона Петухова / Фото: ПСО "Поиск пропавших детей" им. Оксаны Василишиной

Пропавшего баскетболиста БК "Барнаул" Антона Петухова продолжают искать в Красноярске. Поиски ведут волонтеры организации "Поиск пропавших детей" имени Оксаны Василишиной, полицейские, а также друзья и родственники парня. Об этом добровольцы сообщили в соцсетях.

Уже несколько дней в Красноярске работает инфогруппа, которая распространяет ориентировки по красноярским группам и чатам и взаимодействует с полицией, чтобы определить границы поиска.

По камерам видеонаблюдения удалось установить, что парень шел на остров Татышев со стороны левого берега, но на правый берег так и не вышел.

"Отрабатываются различные сценарии пропажи: падение в воду, потеря сознания на территории острова и другие. Осмотрена прибрежная зона, береговая линия с использованием подводного дрона, а также сам остров с применением БПЛА и пешими группами. Осматривается каждый овраг и колодец", – пояснили в группе "Поиск пропавших детей" им. Оксаны Василишиной.

Сейчас в поисках задействовано более 20 человек. Волонтеры просят всех, кто гуляет по острову Татышев, при обнаружении похожих на принадлежащие Антону вещей, следов и других особенностей обращаться по телефону, указанному в ориентировке.

Напомним, что Антон Петухов пропал перед Новым годом. Он вышел из дома в Красноярске около 03:30 ночи 30 декабря и исчез.

Парень имеет среднее телосложение, рост 205 см, темно-русые волосы, карие глаза, родинку на правой щеке и черную татуировку на левом предплечье с изображением Джокера.

Петухов является воспитанником школы "Енисея" и ЦСКА. В последние годы он выступал за БК "Барнаул".