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Как идут поиски пропавшего в Красноярске баскетболиста БК "Барнаул"

Антон Петухов пропал в Красноярске 30 декабря 2023 года

04 января 2024, 12:40, ИА Амител

Объявление о пропаже Антона Петухова / Фото: ПСО "Поиск пропавших детей" им. Оксаны Василишиной
Объявление о пропаже Антона Петухова / Фото: ПСО "Поиск пропавших детей" им. Оксаны Василишиной

Пропавшего баскетболиста БК "Барнаул" Антона Петухова продолжают искать в Красноярске. Поиски ведут волонтеры организации "Поиск пропавших детей" имени Оксаны Василишиной, полицейские, а также друзья и родственники парня. Об этом добровольцы сообщили в соцсетях.

Уже несколько дней в Красноярске работает инфогруппа, которая распространяет ориентировки по красноярским группам и чатам и взаимодействует с полицией, чтобы определить границы поиска. 

По камерам видеонаблюдения удалось установить, что парень шел на остров Татышев со стороны левого берега, но на правый берег так и не вышел. 

"Отрабатываются различные сценарии пропажи: падение в воду, потеря сознания на территории острова и другие. Осмотрена прибрежная зона, береговая линия с использованием подводного дрона, а также сам остров с применением БПЛА и пешими группами. Осматривается каждый овраг и колодец", – пояснили в группе "Поиск пропавших детей" им. Оксаны Василишиной.

Сейчас в поисках задействовано более 20 человек. Волонтеры просят всех, кто гуляет по острову Татышев, при обнаружении похожих на принадлежащие Антону вещей, следов и других особенностей обращаться по телефону, указанному в ориентировке.

Напомним, что Антон Петухов пропал перед Новым годом. Он вышел из дома в Красноярске около 03:30 ночи 30 декабря и исчез. 

Парень имеет среднее телосложение, рост 205 см, темно-русые волосы, карие глаза, родинку на правой щеке и черную татуировку на левом предплечье с изображением Джокера.

Петухов является воспитанником школы "Енисея" и ЦСКА. В последние годы он выступал за БК "Барнаул". 

пропал человек баскетбол

Комментарии 8

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Гость

12:47:33 04-01-2024

Раньше Енисейка не замёрзла зимой из за ГЭС, щас не знаю, давно не был

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Элен без ребят

14:46:33 04-01-2024

Гость (12:47:33 04-01-2024) Раньше Енисейка не замёрзла зимой из за ГЭС, щас не знаю, да... и сейчас не замерзает

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Евгений.

13:36:04 04-01-2024

Куда можно идти в половине четвертого ночи в Сибири.

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Гость

14:15:40 04-01-2024

Евгений. (13:36:04 04-01-2024) Куда можно идти в половине четвертого ночи в Сибири.... В 20 лет к девушке, куда ещё. Ну если не наркоша. Но парень спортсмен, поэтому вредные вещества исключим.

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Элен без ребят

14:45:34 04-01-2024

Гость (14:15:40 04-01-2024) В 20 лет к девушке, куда ещё. Ну если не наркоша. Но парень ... к девушке в 3:30? жжете.

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Гость

17:23:31 04-01-2024

Элен без ребят (14:45:34 04-01-2024) к девушке в 3:30? жжете. ... В 3:30 в 20 лет можно ещё к одной девушке успеть

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Гость

14:47:47 04-01-2024

Гость (14:15:40 04-01-2024) В 20 лет к девушке, куда ещё. Ну если не наркоша. Но парень ... Какая девушка на острове глубокой ночью? Да еще зимой.

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Гость

20:27:58 04-01-2024

Все!!! Пишут с моста сиганул.

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