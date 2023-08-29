Зачем нужен буклет и как его использовать для эффективной рекламы бизнеса?
Рассказываем, что такое буклет и как его распространять
29 августа 2023, 17:00, ИА Амител erid: LjN8K9SCK
Сегодня для продвижения компании или конкретного товара/услуги используют самые разные рекламные инструменты. Информацию о себе фирма может "передавать" через газеты, интернет, ТВ, радио и т.д. Одним из видов рекламы является печать буклетов А4. Рассказываем, в каких случаях такой способ будет наиболее эффективен.
Что такое рекламный буклет?
Буклет – это бумага, сложенная вдвое или втрое (иногда используют более сложные варианты "гармошки"). Цель такого продукта – донести до целевой аудитории максимум информации. Чтобы достичь этой цели, лучше воспользоваться помощью грамотных дизайнеров, визуализаторов, рекламщиков и т.д.
Признаки хорошего буклета:
- яркая и красочная обложка, способная заинтересовать потенциального клиента;
- максимум полезной информации на брошюре;
- буклеты раздают бесплатно;
- нет сшитых страниц (это однополосный сложенный лист, который удобно разворачивать и изучать).
Функция буклета – не только рекламная. Они помогают поддерживать имидж компании в условиях даже самой серьезной конкуренции. С помощью брошюрок можно не только презентовать определенные товары и услуги, но и проводить демонстрацию ценностей компании.
Как распространять буклеты?
Обычно это делают в общественных местах. Удобнее всего использовать специальные стойки. Или раздавать через промоутеров.
Каким компаниям актуально распространять буклеты:
- фирмам, занимающимся недвижимостью;
- компаниям, относящимся к индустрии красоты;
- сетевому бизнесу;
- развлекательным центрам;
- организациям общественного питания;
- магазинам и торговым сетям;
- туристическим компаниям;
- гостиничному бизнесу;
- компаниям, занимающимся производственной деятельностью;
- образовательным заведениям и проч.
Еще часто брошюры рассылают по почте, предоставляя потенциальным потребителям полноценную информацию об услугах или товарах.
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