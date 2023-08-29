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Зачем нужен буклет и как его использовать для эффективной рекламы бизнеса?

Рассказываем, что такое буклет и как его распространять

29 августа 2023, 17:00, ИА Амител erid: LjN8K9SCK

Раздача рекламных буклетов / Фото: freepik.com
Раздача рекламных буклетов / Фото: freepik.com

Сегодня для продвижения компании или конкретного товара/услуги используют самые разные рекламные инструменты. Информацию о себе фирма может "передавать" через газеты, интернет, ТВ, радио и т.д. Одним из видов рекламы является печать буклетов А4. Рассказываем, в каких случаях такой способ будет наиболее эффективен.

Что такое рекламный буклет?

Буклет – это бумага, сложенная вдвое или втрое (иногда используют более сложные варианты "гармошки"). Цель такого продукта – донести до целевой аудитории максимум информации. Чтобы достичь этой цели, лучше воспользоваться помощью грамотных дизайнеров, визуализаторов, рекламщиков и т.д.

Признаки хорошего буклета:

  • яркая и красочная обложка, способная заинтересовать потенциального клиента;
  • максимум полезной информации на брошюре;
  • буклеты раздают бесплатно;
  • нет сшитых страниц (это однополосный сложенный лист, который удобно разворачивать и изучать).

Функция буклета – не только рекламная. Они помогают поддерживать имидж компании в условиях даже самой серьезной конкуренции. С помощью брошюрок можно не только презентовать определенные товары и услуги, но и проводить демонстрацию ценностей компании.

Как распространять буклеты?

Обычно это делают в общественных местах. Удобнее всего использовать специальные стойки. Или раздавать через промоутеров. 

Каким компаниям актуально распространять буклеты:

  • фирмам, занимающимся недвижимостью;
  • компаниям, относящимся к индустрии красоты;
  • сетевому бизнесу;
  • развлекательным центрам;
  • организациям общественного питания;
  • магазинам и торговым сетям;
  • туристическим компаниям;
  • гостиничному бизнесу;
  • компаниям, занимающимся производственной деятельностью;
  • образовательным заведениям и проч.

Еще часто брошюры рассылают по почте, предоставляя потенциальным потребителям полноценную информацию об услугах или товарах. 

ООО "СтарПринт"

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