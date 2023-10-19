Как избавиться от хронической боли в позвоночнике и где в Барнауле поставить блокаду?
Клиника "Пигмалион" предлагает современный метод диагностики и лечения
19 октября 2023, 13:10, ИА Амител erid: LjN8KCMbb
С началом осени, как правило, обостряются многие хронические заболевания. Погода меняется, колени и спина болят. Как себе помочь? В медицинском центре "Пигмалион" пациентам с хроническими болевыми синдромами проводят блокады с использованием ультразвука. Это современный, общепризнанный и доказанный метод диагностики и лечения таких недугов.
Кому показана постановка блокад?
В первую очередь – пациентам с хронической болью или с острой болью при невозможности ее купировать консервативными методами, рассказал amic.ru врач-невролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Кирилл Комиссар.
Блокады применяют при:
- боли в позвоночнике;
- лечении воспаленных тканей около суставов (позвоночника, локтя, тазобедренного, колена);
- лечении поврежденных нервов (затылочного, срединного, локтевого, бедренного и т.д.).
"Также такой метод используют при нейропатической боли, например, прострелах, боли, идущей от позвоночника в конечности, когда есть защемления", – добавил врач.
А не опасен ли ультразвук?
Нет, ультразвук – нетравматичный метод. Даже наоборот.
"Использование ультразвука при инъекциях позволяет попасть точно в цель, делая их более эффективными и безопасными. Мы четко видим область, которая дает боль. И при этом не дает пациенту никакой лучевой нагрузки, как при рентгене", – отметил Кирилл Комиссар.
Но при этом доктор подчеркивает: блокада – часть общей терапии болевого синдрома, и не предполагает отмену других методик, в том числе ортопедического режима, ношения корсета, применения назначенных медиками препаратов.
Нужно ли готовиться к процедуре?
Специальной подготовки блокада не требует. Процедура занимает всего 20-30 минут. Ее выполняют только после консультации, установления диагноза и уточнения всех противопоказаний.
В медицинском центре "Пигмалион" процедуру проводит Кирилл Комиссар.
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Медицинский центр "Пигмалион" (ООО "ЦВМР "Пигмалион")
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Тел.: 35-89-10, 63-55-99
Сайт: pigmalion-center.ru
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