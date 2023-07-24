Как избавиться от нежелательных звонков?

Рассказываем, как узнать, кто звонит, и обезопасить себя от разговоров с мошенниками

24 июля 2023, 18:42, ИА Амител LjN8KBnBj

Звонок / Фото: cookie_studio / freepik.com

Когда на телефон поступает звонок с неизвестного номера, перед абонентом встает вопрос: брать или не брать трубку? С одной стороны, велики шансы, что звонят мошенники, но с другой стороны, это могут быть друзья или знакомые, сменившие номер, люди, откликнувшиеся на ваше объявление, или кто-то другой. Так как же узнать, кто звонил, рассказываем ниже.

Всегда ли звонят мошенники?

Однозначно – нет. Однако, согласно данным статистики, около 70-80% звонков, поступающих россиянам с незнакомых номеров, оказываются спамом. Спам может быть рекламным (кол-центры, отдельные фирмы, банки и прочие организации) или содержать скрытые или почти явные попытки узнать персональные данные абонента с целью хищения его средств.

Как определить, от какой именно компании поступает звонок?

Для этого можно воспользоваться удобным бесплатным сервисом Num*, на котором аккумулированы данные о тысячах фирм, в том числе специализирующихся на мошеннических схемах. Внеся номер в строке поиска, можно легко узнать, откуда поступил звонок, а значит, принять верное решение относительного того, брать трубку или нет.

Как избавиться от спам-звонков?

Существует три популярных способа ограничить или даже полностью прекратить поступление звонков с нежелательных номеров:

Воспользоваться услугой "антиспам", которую предоставляют все мобильные операторы. Оплачивать ее можно посуточно или помесячно. Использовать встроенные возможности смартфона. Это "ручной" способ, подразумевающий блокировку звонков с определенных номеров. Если вы точно знаете, что вам звонит спамер, можно "запретить" ему это делать в дальнейшем, но ограничение будет касаться только конкретного номера. Использовать приложения для блокировки спам-звонков. Они удобны и полезны, но их минус состоит в том, что за них необходимо платить.

Если вы не готовы оплачивать дополнительные услуги, вы можете воспользоваться сервисом num.tel*. Проверив телефон в базе, вы сможете или ответить на поступающий звонок, или заблокировать номер, чтобы с него вам больше никогда не звонили. Также на сайте есть возможность поиска номера в популярных мессенджерах.

* Num ("Нум"); num.tel ("нум.тел").

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