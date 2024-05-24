Как изготавливают выставочные стенды?

Рассказываем, из каких материалов и основных элементов он состоит

24 мая 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KXE9u

Два пустых информационных стенда / Фото: freepik.com

Выставочные стенды являются неотъемлемой частью успешного участия в выставках и конференциях. Они помогают привлечь внимание посетителей, продемонстрировать продукцию и услуги, а также укрепить бренд компании. Рассказываем, из каких этапов состоит процесс изготовления информационных стендов и как их готовят к мероприятиям.

Разработка дизайна

Дизайн стенда должен соответствовать бренду компании и привлекать внимание посетителей.

Его основные элементы:

логотип и фирменные цвета;

графика и текст;

освещение;

мультимедийные элементы (экраны, проекторы и т.д.).

Создание макета

С помощью специальных программ создают 3Д-модель стенда. Это позволяет увидеть, как он будет выглядеть в реальности, и внести необходимые коррективы на этапе разработки.

Визуализация

После создания макета важно согласовать дизайн с заказчиком. Это поможет избежать недоразумений и дополнительных затрат в дальнейшем.

Изготовление

Материалы для изготовления стендов могут быть разными: металл, пластик и акрил, дерево и ДСП и ткань.

Создание отдельных элементов стенда может включать:

резку и гибку металла;

лазерную резку пластика и акрила;

печать на ткани и баннерах;

сборку и покраску деревянных элементов.

Все элементы стенда должны быть надежно упакованы для транспортировки. Важно предусмотреть защиту от повреждений и удобство сборки на месте.

Монтаж

Монтаж стенда на выставке требует слаженной работы команды. Необходимо следовать инструкции по сборке и учесть:

расположение стенда на площадке;

подключение электрики и мультимедийных устройств;

проверку устойчивости и безопасности конструкции.

Эксплуатация и демонтаж

После монтажа стенд готовят к приему посетителей. Это: уборка и очистка, настройка оборудования, размещение рекламных материалов.

Демонтаж

После завершения выставки стенд демонтируют и возвращают на склад.

Изготовление выставочных стендов – сложный и многогранный процесс, требующий тщательной подготовки и профессионального подхода. Правильное планирование, креативный дизайн, качественное изготовление и грамотный монтаж помогут создать стенд, который привлечет внимание и поможет достичь поставленных целей.

ООО "Инсайт Экспо"

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