Как изменились условия семейной ипотеки в Сибири в 2025 году?

Аналитики "Домклик" изучили рынок и показатели кредитования

26 февраля 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFG3ZFsv

Новостройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

За семь лет работы программа "Семейная ипотека" стала незаменимым инструментом поддержки семей с детьми. И сегодня спрос на нее остается высоким: доля программы в общем объеме ипотечного кредитования Сбера достигла рекордных 65%, сообщают аналитики "Домклик".

Как изменились параметры кредитов?

Специалисты аналитического центра "Домклик" оценили структуру выданных кредитов, а также рассчитали средние показатели: сумму первоначального взноса, ежемесячный платеж, размеры и сроки выплат.

Схема приобретаемой недвижимости по месяцам / Фото: Сбербанк

Почти все ипотечные сделки по программе связаны с покупкой квартир. В первой половине прошлого года доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) доходила до 41%, однако во втором полугодии интерес к этому сегменту упал. Эксперты предполагают, что это связано с переходом ИЖС на систему эскроу-счетов, но считают, что снижение носит временный характер.

На "однушки" в декабре – январе приходилась половина всех сделок, на "двушки" – 35%, на более просторные квартиры – около 15%.

Характеристики ипотечных кредитов в 2025 году / Фото: Сбербанк

Сколько стоит квартира и каковы условия ипотеки?

На начало 2025 года медианная стоимость недвижимости по стране составляет 7,8 млн рублей, тогда как в Сибири этот показатель ниже примерно на 1 млн рублей. Здесь цены "скромнее", чем в Центральном, Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах, но выше, чем в других регионах России.

Величина первоначального взноса в Сибири – одна из самых низких по стране: 1,7 млн рублей против средних 2,3 млн рублей. Аналогичная ситуация с суммой кредита: в среднем сибиряки берут 4,9 млн рублей, тогда как по стране этот показатель выше – 5,5 млн рублей.

Размер ежемесячного платежа в СФО также ниже, чем в среднем по России, – 30,7 тыс. рублей против 34,5 тыс. рублей.

При этом сибиряки оформляют ипотеку на более длительный срок – 340 месяцев (28 лет и четыре месяца), что на три месяца больше, чем средний показатель по стране. Дольше кредиты берут только в Южном федеральном округе – там средний срок составляет 344 месяца.

Почему семейная ипотека остается востребованной?

Льготная ставка делает программу особенно привлекательной для семей, которые хотят улучшить жилищные условия. Однако даже если человек не подпадает под условия госпрограммы, в Сбере предусмотрены другие инструменты, позволяющие купить жилье на выгодных условиях.

"У нас действует программа "Сниженный платеж", позволяющая снизить платеж на 30% сроком на 13 месяцев. С учетом ожидания на рынке снижения ключевой ставки и, как следствие, – снижения ипотечных ставок, мы предусмотрели опцию "Ставка на снижение", позволяющую снизить ставку по кредиту в будущем. Оба предложения действуют как на первичном, так и на вторичном рынке. Мы благодарим сибиряков за доверие и выбор Сбера при оформлении ипотечных программ", – отметил зампредседателя Сибирского банка Сбера Максим Волков.ПАО "Сбербанк"

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