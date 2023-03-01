Как изменились выписки из ЕГРН в России с 1 марта и пострадают ли от этого клиенты?

Данные о собственниках недвижимости стали закрытыми, рассказываем, как теперь получать эти сведения

01 марта 2023, 07:05, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Новые правила выдачи выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) начали действовать в России с 1 марта. Теперь если третьи лица захотят проверить сведения о какой-либо квартире или частном доме, данные о собственниках выяснить им уже не удастся. Зачем вводятся такие новшества и повлияют ли они на сделки с недвижимостью, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Какие данные исчезли из выписок из ЕГРН и пострадают ли от этого покупатели?

На самом деле выписки из ЕГРН изменились только для третьих лиц. Теперь если потенциальный покупатель заказывает такой документ, он просто не увидит в нём персональные данные о владельце недвижимости. От посторонних глаз будут скрыты фамилия, имя, отчество и дата рождения физлица. Если владельцев квартиры или дома несколько, то в выписке будет просто указано количество правообладателей.

"Однако на сделки с недвижимостью это никак не повлияет. Если на этапе подготовки к ней человек захочет выяснить, какие ограничения есть у объекта, он увидит и информацию об аресте, если он наложен, и данные о том, что квартира, например, оформлена в ипотеку. Скрытие персональных данных от посторонних поможет исключить случаи мошенничества и убережёт собственника от недобросовестных действий третьих лиц", – считает риелтор Мария Шилина.

Эксперт отмечает, что такая мера лишит недобросовестных участников рынка возможности перепродавать сведения из ЕГРН и создавать сайты-двойники. Они зачастую содержат недостоверные сведения об объектах недвижимости и при этом не несут никакой за это ответственности.

Но есть и исключения из правил. В некоторых случаях персональные данные будут доступны в выписке, даже если собственник не давал на это согласия, пояснили amic.ru в филиале Роскадастра по Алтайскому краю.

В каких случаях можно будет получить полную выписку из ЕГРН без согласия владельца?

При отсутствии разрешения персональные данные правообладателей по-прежнему будут доступны некоторым категориям граждан и организациям, отмечают в Роскадастре. В их числе:

сам собственник и совладельцы, если объект в долевой собственности;

муж или жена собственника;

владелец смежного земельного участка;

владелец дома, который стоит на чужом участке, или владелец участка, на котором стоит чужой дом;

арендатор объекта;

наследники после смерти владельца;

арбитражный управляющий, если собственник проходит процедуру банкротства;

человек или организация, у которого этот объект в залоге;

нотариус, к которому обратился покупатель недвижимости;

кадастровый инженер;

представители государственных органов, например суда, правоохранительных органов.

Что делать, если мне нужна полная выписка из ЕГРН?

Тут несколько вариантов, отмечают в Роскадастре. Во-первых, на период продажи и сдачи квартиры в аренду её владелец может подать в орган регистрации прав заявление, чтобы его персональные данные снова начали отображаться в общедоступной выписке из ЕГРН. Сделать это можно в личном кабинете на портале Росреестра или госуслуг, или лично обратиться в ближайший офис МФЦ, объясняют в филиале Роскадастра по Алтайскому краю.

Во-вторых, правообладатель может самостоятельно запросить полную выписку из ЕГРН с персональными данными и предоставить её потенциальному клиенту.

В ведомстве отмечают, что теперь риелторы заказывать выписки из ЕГРН ограниченного доступа не смогут. Однако при подготовке сделки они используют различные механизмы проверки собственника и недвижимости.

"Например, просят предъявить квитанции об оплате коммунальных услуг, выписку с лицевого коммунального счёта, справку о прописанных в квартире и т.д. То есть механизмы проверки недвижимости не ограничиваются только выпиской из ЕГРН", – объясняют в ведомстве.

Как проверить, что выписка настоящая?

Проверить достоверность выписки из ЕГРН можно с помощью специального QR-кода. Росреестр разработал цифровой инструмент, который стал доступен на официальном сайте ведомства с 1 марта 2023 года.

"Потенциальный покупатель, получив выписку от правообладателя и отсканировав QR-код на документе, получит подтверждение представленных сведений либо их опровержение. Разрабатываемый цифровой инструмент поможет предотвратить случаи мошенничества и обеспечит защиту имущественных прав граждан", – рассказали amic.ru в Роскадастре.