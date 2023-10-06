Как купить хорошую искусственную елку

Сейчас самое время озаботиться этим вопросом, ведь до Нового года осталось менее трех месяцев

06 октября 2023, 18:00, ИА Амител erid: LjN8K25Rt

Елка / Фото: kjpargeter / Freepik

В последние годы искусственные елки становятся все более популярным решением для оформления интерьера в новогодний период. Они имеют ряд неоспоримых преимуществ перед натуральными елями – не требуют ухода, не сбрасывают иголки, не теряют внешний вид со временем. Но как выбрать?

Основные критерии выбора

Важно обратить внимание на такие ключевые характеристики:

Размер и форма . Существуют классические конусовидные елки, компактные цилиндрические, узкие вытянутые, елки для установки у стены. Выбор зависит от размера помещения и предпочтений.

. Существуют классические конусовидные елки, компактные цилиндрические, узкие вытянутые, елки для установки у стены. Выбор зависит от размера помещения и предпочтений. Цвет и вид хвои . Традиционный зеленый оттенок или однотонные варианты – белый, серебристый, красный, золотой и др. Заснеженную елку купить можно для создания особой атмосферы.

. Традиционный зеленый оттенок или однотонные варианты – белый, серебристый, красный, золотой и др. Заснеженную елку купить можно для создания особой атмосферы. Материал иголок . Наиболее распространен ПВХ, реже применяют леску, оптоволокно. Выбор зависит от реалистичности внешнего вида и стоимости.

. Наиболее распространен ПВХ, реже применяют леску, оптоволокно. Выбор зависит от реалистичности внешнего вида и стоимости. Надежность крепления ветвей . Проверяйте, насколько плотно держатся ветки на стволе, не съемные ли они.

. Проверяйте, насколько плотно держатся ветки на стволе, не съемные ли они. Конструкция ствола . Может быть сборным или цельным. Цельный вариант прочнее.

. Может быть сборным или цельным. Цельный вариант прочнее. Устойчивость. Широкие елки менее устойчивы, проверяйте наличие надежной подставки.

Особенности разных материалов

Рассмотрим подробнее достоинства и недостатки популярных материалов для искусственных елок:

ПВХ – самый доступный вариант, обеспечивает реалистичный внешний вид, отличается долговечностью. Минус – хрупкость веток;

самый доступный вариант, обеспечивает реалистичный внешний вид, отличается долговечностью. Минус – хрупкость веток; леска – выглядит естественно, имеет блестящую поверхность, но дорога и требует аккуратного обращения;

выглядит естественно, имеет блестящую поверхность, но дорога и требует аккуратного обращения; оптоволокно – приятное на ощупь, реалистично имитирует натуральную хвою, но имеет высокую цену;

приятное на ощупь, реалистично имитирует натуральную хвою, но имеет высокую цену; литые иголки – обеспечивают очень высокую натуральность, прочны и долговечны, но стоят дорого.

Самыми дорогими, но и самыми качественными являются литые иголки. Они изготавливаются по специальной технологии литья из высококачественных полимеров. Купить литую елку можно легко в интернет-магазине. Такие модели отличаются особой натуральностью, долговечностью и сохраняют форму на протяжении всего срока службы.

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ИП Киндрук Н.А.

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