Как купить квартиру с помощью материнского капитала?

Эксперты агентства недвижимости "Жилфонд" рассказывают, как все сделать правильно

24 января 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFHd8Kr8

Семья. Квартира / Фото: ИИ Recraft

Семья – это не только любовь и забота, но и важные практические вопросы, в том числе решение жилищной проблемы. Государство, понимая эту потребность, предоставляет семьям с детьми материнский капитал – значимую финансовую поддержку, которую можно направить на улучшение жилищных условий. В этой статье мы подробно расскажем о том, как эффективно использовать материнский капитал для покупки недвижимости, какие нюансы следует учесть и как сделать этот процесс максимально комфортным.

Что такое материнский капитал?

Материнский капитал – это государственная поддержка, предоставляемая семьям при рождении второго и последующих детей.

Средства можно использовать на различные цели:

образование детей;

улучшение жилищных условий;

накопительную пенсию для матери.

Однако одна из самых популярных целей – покупка недвижимости.

С 1 февраля 2025 года материнский капитал на первого ребенка будет составлять 676 398 рублей, на второго и последующих детей (которые родились с 1 января 2020 года и до этого семья не получала субсидию) – 893 835 рублей.

Чтобы получить материнский капитал, совсем не обязательно посещать муниципальные службы, писать заявления и прикладывать справки. Сделать это можно через портал "Госуслуги".

Как использовать маткапитал на покупку жилья?

При использовании материнского капитала для покупки недвижимости необходимо учитывать несколько важных моментов:

Недвижимость должна находиться на территории Российской Федерации. Объекты должны быть в хорошем состоянии. Ветхие или аварийные здания, гаражи, земельные участки, не подлежат покупке с использованием маткапитала. Все члены семьи, указанные в сертификате на материнский капитал, должны получить долю в праве собственности на приобретенное жилье. Материнский капитал может быть использован как первоначальный взнос по ипотеке.

Как правильно оформить сделку?

При покупке жилья с использованием материнского капитала важно правильно оформить все документы. Обязательство наделить всех членов семьи долей в праве собственности заверяют у нотариуса и подают в Социальный фонд и банк.

Если вы купили квартиру по ипотеке, она будет находиться в залоге у банка до полного погашения долга. После выплаты кредита все члены семьи получат свои доли квартиры.

Если заемщик перестанет делать выплаты по ипотеке, органы опеки и попечительства будут вовлечены в процесс, чтобы защитить права детей-собственников. Это особенно важно, если родители не состоят в браке (сертификат на маткапитал выдают только матери и детям).

Если сделка неипотечная и квартиру приобретают на собственные деньги, то распорядиться маткапиталом можно только после достижения ребенком трехлетнего возраста.

Чтобы купить квартиру с использованием материнского капитала, нужно сделать всего три шага:

Выбрать квартиру и заключить с продавцом договор купли-продажи. В соглашении нужно указать, что часть суммы будет оплачена за счет средств материнского капитала. Если квартиру приобретают в строящемся доме, то с застройщиком заключают договор долевого участия. Подать документы на регистрацию в Росреестр. Обратиться в Социальный фонд и подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Это можно сделать лично, через портал "Госуслуги" или через МФЦ.

Материнский капитал – это хорошая возможность для семей улучшить жилищные условия. Не забывайте обо всех нюансах и особенностях оформления сделок с недвижимостью.

Куда можно обратиться?

При оформлении сделки лучше заручиться помощью профессионалов. Например, можно обратиться в агентство недвижимости "Жилфонд". Специалисты помогут оформить необходимые документы и подберут варианты жилья, которые идеально подойдут для вашей семьи и будут соответствовать условиям программы.

Записаться на бесплатную консультацию можно по телефону +7 (3852) 201-001.

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