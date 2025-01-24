Как купить квартиру с помощью материнского капитала?
Эксперты агентства недвижимости "Жилфонд" рассказывают, как все сделать правильно
24 января 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFHd8Kr8
Семья – это не только любовь и забота, но и важные практические вопросы, в том числе решение жилищной проблемы. Государство, понимая эту потребность, предоставляет семьям с детьми материнский капитал – значимую финансовую поддержку, которую можно направить на улучшение жилищных условий. В этой статье мы подробно расскажем о том, как эффективно использовать материнский капитал для покупки недвижимости, какие нюансы следует учесть и как сделать этот процесс максимально комфортным.
Что такое материнский капитал?
Материнский капитал – это государственная поддержка, предоставляемая семьям при рождении второго и последующих детей.
Средства можно использовать на различные цели:
- образование детей;
- улучшение жилищных условий;
- накопительную пенсию для матери.
Однако одна из самых популярных целей – покупка недвижимости.
С 1 февраля 2025 года материнский капитал на первого ребенка будет составлять 676 398 рублей, на второго и последующих детей (которые родились с 1 января 2020 года и до этого семья не получала субсидию) – 893 835 рублей.
Чтобы получить материнский капитал, совсем не обязательно посещать муниципальные службы, писать заявления и прикладывать справки. Сделать это можно через портал "Госуслуги".
Как использовать маткапитал на покупку жилья?
При использовании материнского капитала для покупки недвижимости необходимо учитывать несколько важных моментов:
- Недвижимость должна находиться на территории Российской Федерации.
- Объекты должны быть в хорошем состоянии. Ветхие или аварийные здания, гаражи, земельные участки, не подлежат покупке с использованием маткапитала.
- Все члены семьи, указанные в сертификате на материнский капитал, должны получить долю в праве собственности на приобретенное жилье.
- Материнский капитал может быть использован как первоначальный взнос по ипотеке.
Как правильно оформить сделку?
При покупке жилья с использованием материнского капитала важно правильно оформить все документы. Обязательство наделить всех членов семьи долей в праве собственности заверяют у нотариуса и подают в Социальный фонд и банк.
Если вы купили квартиру по ипотеке, она будет находиться в залоге у банка до полного погашения долга. После выплаты кредита все члены семьи получат свои доли квартиры.
Если заемщик перестанет делать выплаты по ипотеке, органы опеки и попечительства будут вовлечены в процесс, чтобы защитить права детей-собственников. Это особенно важно, если родители не состоят в браке (сертификат на маткапитал выдают только матери и детям).
Если сделка неипотечная и квартиру приобретают на собственные деньги, то распорядиться маткапиталом можно только после достижения ребенком трехлетнего возраста.
Чтобы купить квартиру с использованием материнского капитала, нужно сделать всего три шага:
- Выбрать квартиру и заключить с продавцом договор купли-продажи. В соглашении нужно указать, что часть суммы будет оплачена за счет средств материнского капитала. Если квартиру приобретают в строящемся доме, то с застройщиком заключают договор долевого участия.
- Подать документы на регистрацию в Росреестр.
- Обратиться в Социальный фонд и подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Это можно сделать лично, через портал "Госуслуги" или через МФЦ.
Материнский капитал – это хорошая возможность для семей улучшить жилищные условия. Не забывайте обо всех нюансах и особенностях оформления сделок с недвижимостью.
Куда можно обратиться?
При оформлении сделки лучше заручиться помощью профессионалов. Например, можно обратиться в агентство недвижимости "Жилфонд". Специалисты помогут оформить необходимые документы и подберут варианты жилья, которые идеально подойдут для вашей семьи и будут соответствовать условиям программы.
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