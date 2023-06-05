Как купить квартиру в Дубае и какие варианты есть для иностранцев

Пять ответов на самые важные вопросы о покупке квартиры в ОАО

05 июня 2023, 17:30, ИА Амител 4CQwVszH9pUhpfHidYs

Дубай / Фото: vwalakte / Freepik

Приобретение собственной недвижимости в Дубае открывает перед иностранцами довольно интересные перспективы. Это и возможность выгодного ведения бизнеса, и получение вида на жительство, и стабильный инвестиционный доход. Если вы решили посмотреть квартиры в Дубае, предварительно необходимо ответить на пять важных вопросов, о которых мы расскажем ниже.

У кого покупать?

В ОАЭ есть три основных сегмента рынка:

НовостройкиПродавцом могут выступать органы местной власти или застройщики. Дома, относящиеся к этой категории, всегда сданы в эксплуатацию. Вторичный рынокПодразумевается сделка с собственником, который является юридическим или физическим лицом. Торг возможен только во втором случае. Недвижимость от застройщикаРечь идёт о покупке квартиры на стадии проекта или начальном этапе строительства.

Законодательство в Дубае достаточно жёсткое, так что вне зависимости от выбранного сегмента, сделка будет безопасной. Случаи мошенничества единичны.

Что выгоднее покупать?

Как и в России, приобретение недвижимости с котлована – наиболее доступный по цене вариант. Но он не подходит тем, кто планирует сдавать жильё в аренду или поселиться в нём самостоятельно.

Доступна ли иностранцам ипотека?

Рынок ипотечного кредитования в Дубае постоянно развивается. Получить кредит на покупку жилья могут в том числе и иностранцы. Соискатель должен соответствовать определённым критериям по возрасту, доходам и пр.

Кроме ипотеки, иностранцы могут поучаствовать в программах беспроцентной рассрочки на покупку жилья. В любом случае на руках у человека, подающего заявку на кредитование, должен быть определённый первоначальный взнос (для нерезидентов он может доходить до 50% от стоимости жилья).

В каких районах можно купить недвижимость?

Иностранцы неарабского происхождения могут приобрести жильё только в специальных зонах, называемых Free Zone (фри зон). Только здесь права на недвижимость для нерезидента безусловны, то есть её можно дарить, продавать, сдавать в аренду и осуществлять прочие сделки с ней в дальнейшем.

Какие документы нужны для покупки жилья?

Загранпаспорт, виза и адрес, по которому нерезидент проживает в Дубае, – вот что понадобится для покупки недвижимости в эмирате россиянину.

ООО "Этажи"

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