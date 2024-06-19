Как легко увеличить семейный бюджет?

Отличный вариант – кешбэк от банка

19 июня 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KTUWZ

Семья. Аэропорт / Фото: jacoblund / istockphoto.com

Вести совместный бюджет – дело непростое, но выгода от этого процесса существенная. По данным опроса Superjob.ru ("Суперджоб.ру"), 60% россиян, состоящих в браке, практикуют совместный способ ведения семейного бюджета. Финансово грамотные люди ищут разные способы увеличить семейный бюджет: сезонная подработка, сдача недвижимости в аренду, вклады, инвестиции, кешбэк от банка.

Рассмотрите кешбэк как канал для получения дополнительного дохода. Тысячи россиян уже пользуются таким инструментом.

Как увеличить семейный доход?

Оформите дебетовую карту с большим "Кешбэком по-сибирски" в банке "Левобережный".

"Кешбэк по-сибирски" дают на все самое важное:

за проезд в общественном транспорте – 10%;

услуги ЖКХ и АЗС – 5%;

покупки в аптеках, супермаркетах, интернет-магазинах, магазинах одежды и обуви – 5%;

за все остальные покупки – 1%.

Все популярные категории зафиксированы и доступны всегда – нет необходимости выбирать их каждый месяц. Покупка одна, а кешбэк двойной: рублями до 60 тысяч в год и милями без ограничений.

А если вы хотите иметь еще больше кешбэка, получите платежный стикер. Со стикером можно получать кешбэк до 15 тыс. рублей в месяц за счет самых популярных категорий:

спорт и красота – 10%;

АЗС – 10%;

кафе и рестораны – 3%;

дом и ремонт – 5%;

здоровье – 5%;

такси – 10%;

все остальные категории – 1%.

Объединитесь с родными или друзьями и подключите карты банка "Левобережный" к сервису "Семейный кешбэк", обратившись в любой офис банка, и все получайте повышенный кешбэк за совершенные покупки: траты за покупки суммируются, а кешбэк выплачивается каждому. Например, один потратил в июне 10 тыс. рублей, второй – 25 тыс. рублей, а третий – 15 тыс. рублей. Общие расходы составят 50 тыс. рублей, поэтому все получат большой кешбэк.

Ежемесячно по программе лояльности каждому члену семьи можно получать до 5000 рублями и милями для путешествий OneTwoTrip ("УанТуТрип Тревел") без ограничений. Мили можно использовать для расчетов за ж/д и авиабилеты, за посещение бизнес-залов, за проезд в междугородних автобусах, за номера в гостиницах, отелях, поездки в такси и аренду авто.

Но и это еще не все. Дополнительно +1% кешбэка можно получить при поддержании неснижаемого остатка на карте от 40 тыс. рублей. А всем новым клиентам банк выплачивает приветственные 500 рублей.

Снимать наличные можно в банкоматах "Левобережного" до 300 тыс. рублей в сутки, а в банкоматах других банков – до четырех раз в месяц без комиссии.

Карты сибирского банка с большим кешбэком заказывают по всей России.

Дебетовая карта выпускается бесплатно. Обслуживание 0 рублей при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц или остатке на карте от 20 тыс. рублей, в других случаях абонентская плата составит 99 рублей в месяц. Выпуск платежного стикера будет стоить 1000 рублей. Ежемесячное обслуживание – 0 рублей.

Если у вас остались вопросы – на них ответят по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-3333-555.

Дебетовая карта с пакетом услуг "Основа". Кешбэк рублями – до 5000 ₽ в мес.: по выделенным категориям max – 2000 ₽ при совершении операций в ТСП от 10 000 ₽, по прочим категориям при совершении операций в ТСП – от 50 001 ₽ в мес. Категории – в программе лояльности на nskbl.ru. Кешбэк милями 0,5% от суммы операций в ТСП. Под милями понимаются баллы партнерской программы лояльности OneTwoTrip Travel. Бесплатное обслуживание карты при выполнении одного из условий: операции в ТСП по карте от 10 000 ₽; min ежедневный остаток по счету за прошедший мес. 20 000 ₽; зачисление зарплаты, пенсии, стипендии и иных соц. выплат; min ежедневный остаток по вкладам совокупно в мес. 20 000 ₽ – иначе ежемесячная абонплата 99 ₽. Для получения кешбэка подключение сервиса уведомлений по карте обязательно – 79 ₽/мес. Чтобы подключить "Семейный кешбэк", оформите подписку "BL Плюс". Банк "Левобережный" оставляет за собой право вносить изменения и/или дополнения в одностороннем порядке, путем размещения информации на nskbl.ru.

Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России № 1343. ОГРН 102 54 000 000 10. Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48

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