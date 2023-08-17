Мошенники научились с помощью ботов в Telegram подменять номера различных госорганов и служб

17 августа 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мошенники начали активно использовать в своих преступных схемах технологии подмены номеров в мессенджере Telegram. Россияне при этом уверены, что им поступил звонок от сотрудника госорганов или силовых структур, поэтому активно идут на контакт со злоумышленниками. Как это работает и что делать, чтобы не стать жертвой обмана, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что за новая схема с подменой номеров в Telegram?

Мошенники копируют один в один профиль какого-либо ведомства, чтобы у человека возникала ассоциация с определенной структурой. На аватарку в зависимости от легенды ставят герб этого ведомства и даже звонок от них определяется как входящий вызов со стационарного номера этой госструктуры. Только не все придают значение тому, что поступает он через мессенджер Telegram.

Одна из таких историй недавно произошла в Архангельской области. Здесь мошенники использовали многоходовку. Сначала подделали аккаунт в Telegram директора Архангельского театра драмы имени Ломоносова Сергея Самодова. Далее всем его коллегам были отправлены сообщения с предупреждением о важном звонке от "куратора из Федеральной службы безопасности Министерства культуры". А вскоре посыпались и звонки через мессенджер. Одному из сотрудников театра "сотрудник ФСБ" заявил, что его подозревают "в поддержке ВСУ".

Как такое возможно, что номер, с которого звонят мошенники, принадлежит госорганам?

Мошенники используют ботов, которые позволяют подменять номера. На самом деле звонят они с мобильного, но у потенциальной жертвы на экране телефона отображается городской номер определенного ведомства.

Если пользователь получит такой звонок в мессенджер и попробует найти в поисковике, кому принадлежит номер, привязанный к аккаунту звонящего, то в выдаче обнаружит его на официальных сайтах, приводят слова эксперта Народного фронта "За права заемщиков" и платформы "Мошеловка" Александры Пожарской РИА Новости.

"Теперь мошенники арендуют номера и в дополнение к ним используют ботов, которые позволяют подменять номера на любые нужные. Особенность этих ботов в том, что при звонках в мессенджере происходит не телефонное соединение, а значит, операторам сложнее верифицировать подмену номера", – объяснила Пожарская.

Как пояснил "Российской газете" главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов, злоумышленники, чтобы изменить отображающийся номер, добавляют нужную комбинацию цифр в поле "Имя пользователя", а реальный номер, на который зарегистрирован аккаунт, скрывают.

А как себя обезопасить?

Если вы не хотите оказаться втянутым в такую мошенническую схему, необходимо разрешить в настройках только звонки от контактов из телефонной книги.