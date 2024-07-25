Минтруд предлагает сделать максимально удобные выходные

25 июля 2024, 16:40, ИА Амител

Отдых, расслабление, выходной / Фото: pixabay.com

Стало известно, как россиянам планируют организовать выходные на майские праздники в следующем году. Свои предложения представил Минтруд РФ. Велика вероятность, что в таком виде их и одобрят.

Рассказываем, как мы, скорее всего, будем отдыхать на майские праздники в 2025 году.

1 Сколько дней мы будем отдыхать на 1 Мая в 2025 году? Минтруд предлагает организовать по случаю Первомая сразу четыре выходных дня.

2 В какие дни мы будем отдыхать на Первомай в 2025 году? Из документов Минтруда следует, что выходными будут 1, 2, 3 и 4 мая.

3 Сколько дней мы будем отдыхать на День Победы в 2025 году? На 9 Мая тоже предлагается сделать четыре нерабочих дня.

4 В какие дни мы будем отдыхать по случаю Дня Победы? Ожидается, что выходными будут 8, 9, 10 и 11 мая.