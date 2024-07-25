Как мы будем отдыхать на майские праздники в 2025 году?
Минтруд предлагает сделать максимально удобные выходные
25 июля 2024, 16:40, ИА Амител
Отдых, расслабление, выходной / Фото: pixabay.com
Стало известно, как россиянам планируют организовать выходные на майские праздники в следующем году. Свои предложения представил Минтруд РФ. Велика вероятность, что в таком виде их и одобрят.
Рассказываем, как мы, скорее всего, будем отдыхать на майские праздники в 2025 году.
1
Сколько дней мы будем отдыхать на 1 Мая в 2025 году?
Минтруд предлагает организовать по случаю Первомая сразу четыре выходных дня.
2
В какие дни мы будем отдыхать на Первомай в 2025 году?
Из документов Минтруда следует, что выходными будут 1, 2, 3 и 4 мая.
3
Сколько дней мы будем отдыхать на День Победы в 2025 году?
На 9 Мая тоже предлагается сделать четыре нерабочих дня.
4
В какие дни мы будем отдыхать по случаю Дня Победы?
Ожидается, что выходными будут 8, 9, 10 и 11 мая.
5
Получается, на майские праздники будет восемь выходных?
Да. Четыре выходных на один праздник и четыре – на второй. А в понедельник, 12 мая, нужно будет выходить на работу.
Отметим, что официального решения еще нет. Пока это лишь предложения Минтруда, которые еще будут рассматривать. Но велика вероятность, что они будут утверждены.
18:52:25 25-07-2024
Так 3 и 4, 10 и 11 выпадают на субботу и воскресение. По любому - заслуженные выходные дни.
07:10:32 26-07-2024
Непрерывное производство. Скользящий график. Так что пофиг