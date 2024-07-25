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Как мы будем отдыхать на майские праздники в 2025 году?

Минтруд предлагает сделать максимально удобные выходные

25 июля 2024, 16:40, ИА Амител

Отдых, расслабление, выходной / Фото: pixabay.com
Отдых, расслабление, выходной / Фото: pixabay.com

Стало известно, как россиянам планируют организовать выходные на майские праздники в следующем году. Свои предложения представил Минтруд РФ. Велика вероятность, что в таком виде их и одобрят.

Рассказываем, как мы, скорее всего, будем отдыхать на майские праздники в 2025 году.

1

Сколько дней мы будем отдыхать на 1 Мая в 2025 году?

Минтруд предлагает организовать по случаю Первомая сразу четыре выходных дня.
2

В какие дни мы будем отдыхать на Первомай в 2025 году?

Из документов Минтруда следует, что выходными будут 1, 2, 3 и 4 мая.
3

Сколько дней мы будем отдыхать на День Победы в 2025 году?

На 9 Мая тоже предлагается сделать четыре нерабочих дня.
4

В какие дни мы будем отдыхать по случаю Дня Победы?

Ожидается, что выходными будут 8, 9, 10 и 11 мая.
5

Получается, на майские праздники будет восемь выходных?

Да. Четыре выходных на один праздник и четыре – на второй. А в понедельник, 12 мая, нужно будет выходить на работу.
Отметим, что официального решения еще нет. Пока это лишь предложения Минтруда, которые еще будут рассматривать. Но велика вероятность, что они будут утверждены.
отдых и развлечения

Комментарии 2

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Гость

18:52:25 25-07-2024

Так 3 и 4, 10 и 11 выпадают на субботу и воскресение. По любому - заслуженные выходные дни.

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Кхм...

07:10:32 26-07-2024

Непрерывное производство. Скользящий график. Так что пофиг

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