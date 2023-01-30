Как мы отдыхаем в феврале 2023 года и будут ли длинные выходные?

В последний месяц зимы мы отмечаем День защитника Отечества. Получится ли устроить себе мини-отпуск?

30 января 2023, 14:43, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что февраль – самый короткий месяц в году, отдыхаем мы чуть больше обычного. Дополнительный нерабочий день объявляют по случаю Дня защитника Отечества, который отмечают 23 февраля. Но длинные выходные случаются не всегда: зависит от того, на какой день выпадает праздник.

О том, как мы отдыхаем в феврале 2023 года и будут ли у нас длинные выходные, – в материале amic.ru.

1 Сколько выходных будет в феврале 2023 года? Из 28 дней, которые нас ждут в феврале, 18 будут рабочими и 10 – выходными.

2 Будут ли длинные выходные по случаю Дня защитника Отечества? Да. Пусть 23 февраля в 2023 году и выпадает на четверг, производственный календарь составили так, что идущая за ним пятница тоже будет нерабочей. Поэтому по случаю Дня защитника Отечества у нас будут длинные выходные. Те, кто работает "пятидневку", смогут как следует отдохнуть.

3 Как мы будем отдыхать на День защитника Отечества в 2023 году? Выходными будут дни 23, 24, 25 и 26 февраля. Это будут четверг, пятница, суббота и воскресенье. В понедельник, 27 февраля, нужно будет выходить на работу. Кстати, среда, 22 февраля, будет сокращённым предпраздничным днём: с работы можно уйти на час раньше.