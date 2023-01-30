Как мы отдыхаем в феврале 2023 года и будут ли длинные выходные?
В последний месяц зимы мы отмечаем День защитника Отечества. Получится ли устроить себе мини-отпуск?
30 января 2023, 14:43, ИА Амител
Фото: pixabay.com
Несмотря на то, что февраль – самый короткий месяц в году, отдыхаем мы чуть больше обычного. Дополнительный нерабочий день объявляют по случаю Дня защитника Отечества, который отмечают 23 февраля. Но длинные выходные случаются не всегда: зависит от того, на какой день выпадает праздник.
О том, как мы отдыхаем в феврале 2023 года и будут ли у нас длинные выходные, – в материале amic.ru.
1
Сколько выходных будет в феврале 2023 года?
Из 28 дней, которые нас ждут в феврале, 18 будут рабочими и 10 – выходными.
2
Будут ли длинные выходные по случаю Дня защитника Отечества?
Да. Пусть 23 февраля в 2023 году и выпадает на четверг, производственный календарь составили так, что идущая за ним пятница тоже будет нерабочей.
Поэтому по случаю Дня защитника Отечества у нас будут длинные выходные. Те, кто работает "пятидневку", смогут как следует отдохнуть.
3
Как мы будем отдыхать на День защитника Отечества в 2023 году?
Выходными будут дни 23, 24, 25 и 26 февраля. Это будут четверг, пятница, суббота и воскресенье. В понедельник, 27 февраля, нужно будет выходить на работу.
Кстати, среда, 22 февраля, будет сокращённым предпраздничным днём: с работы можно уйти на час раньше.
4
Как продлить отдых по случаю 23 февраля?
Для этого нужно взять отпуск (или отгулы) аккурат до или после праздничных выходных. Таким образом, вы сможете продлить себе отдых.
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