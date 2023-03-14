НОВОСТИОбщество

Как на Алтае приживается система раздельного сбора мусора и насколько это рентабельно

Что делать, чтобы не захлебнуться в мусоре, рассказал amic.ru эксперт Алексей Свечников

14 марта 2023, 09:45, ИА Амител

Разговоры об экологии, раздельном сборе и переработке мусора в России ведутся давно. И не просто ведутся: в стране с 1 января 2019 года началась реформа по обращению с бытовыми отходами. Предполагается, что к 2024 году большинство жителей приучатся сортировать отходы, и на вторичную переработку будет направляться 36% мусора. Как сейчас обстоят дела с раздельным сбором мусора на Алтае, почему этот проект важен для человечества и может ли эта система быть рентабельной для бизнеса, рассказал гость "Переговорки" на amic.ru Алексей Свечников, председатель правления автономной некоммерческой экологической организации "Экономика Замкнутого Цикла".

Кто в "Переговорке":

Алексей Свечников, родился 15 апреля 1986 года в г. Барнауле. Окончил Барнаульский юридический институт МВД РФ, специальность "юриспруденция уголовного права".
В 2017 году стал заниматься бизнесом, построенным на сборе и переработке вторсырья.
С 2022 года – председатель правления автономной некоммерческой экологической организации "Экономика Замкнутого Цикла".01:22 О том, для чего нужно сортировать мусор. Хотя бы для того, чтобы уменьшить количество полигонов на территории края и страны. Но не только.

02:10 О том, какой именно мусор можно переработать.

03:24 Что лучше: приучать граждан к раздельному сбору мусора или создавать комплексы сортировки отходов?

06:20 Зарождается новая отрасль. О том, почему, путешествуя на Запад, мы подчиняемся правилам сортировать отходы, а в своей стране до сих пор это не внедрили.

08:03 Где в России есть "образцовые регионы", где уже привыкли к раздельному сбору отходов.

08:50 Насколько рентабельно заниматься раздельным сбором мусора и вырастет ли тариф для простых граждан при внедрении этой системы.

10:10 О том, что понадобятся новые мусоровозы для вывоза отходов по новому принципу.

10:48 Где в Алтайском крае уже успешно работает система раздельного сбора мусора. Кстати, первый пилотный проект внедрили в посёлке Южном в Барнауле.

12:02 Как в идеале должна действовать система экопромпарков. И при каких условиях бизнес заинтересуется этой системой.

14:11 С чего начать внедрение этой системы.

14:50 О взаимоотношении бизнеса и власти. "Внесли изменения в территориальную схему обращения с отходами, которая поможет реализовать этот проект", – говорит эксперт.

15:44 "Люди уже готовы". О том, насколько популярны пункты раздельного сбора отходов в крупных торговых центрах.

16:33 Что производят из отработанных батареек.

16:50 А сотрудники организации разделяют мусор?

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НОВОСТИЭкология

Комментарии 20

  • У нас его 2 недели просто не вывозят... Какой уж тут раздельный сбор?
    14 марта, Гость   Ответить
  • А меня интересует: когда будут контейнеры под стекло! Их можно ставить не так часто, как под пластик.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Я бабки плачу и вываливаю весь свой мусор в одну парашу. Если кто-то собирается заработать на раздельном сборе, пусть платит часть бабок мне за сортировку. Территория наша огромна, природа легко примет и переработает весь мусор нашего небольшого населения. Идите в пим.
    14 марта, Гость   Ответить
  • > Я бабки плачу и вываливаю весь свой мусор в одну парашу. Вот полностью согласен! Я оплачиваю услугу вывоза мусора. Меня вообще не волнует, что с этим мусором происходит дальше. И вообще, если бы я разбирался в мусоре лучше, то хуже бы разбирался в своей профессии. Так что пусть те, кто вывозит мусор, его и сортируют! Несколько раз видел — на помойку приезжает видавшая виды газель, из неё выходят два мужика и копошатся в баке для пластмассы. Что-то кидают себе в кузов, а что-то в обычный бак. Видимо, им не подходит. Работают мужики, на чистоту не жалуюсь. Берём лимонад, вкусный такой. Выпили. Теперь надо что-то сделать с бутылкой. Я её сминаю и бросаю в мусорку, как все, у нас на работе урна маленькая. А вот придёт экошиза... Бутылка-то пластмассовая. Значит кидаем в бак для пластиковых отходов. Но на ней есть крышечка. А она из другой пластмассы, нельзя! А в крышечке ещё есть уплотнитель! А на бутылке ещё и этикетка есть, которая чёрт пойми, то ли бумажная, то ли ламинированная, то ли ещё какая! И куда мне всё это девать, и главное, сколько рабочего времени на это уйдёт? Ну бред же.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Очередной стартапер Чистенький такой, от барбершопа Сам иди и ковыряйся в помойке, умник
    14 марта, Гость   Ответить
  • Я согласна сортир8овать мусор дома по видам Но держать его дома и ждать очередного экологического сбора мусора , захламляя квартиру , нет желания Нужны контейнеры для разных видов отхода
    14 марта, Гость   Ответить
  • Окончил уголовное право вот иди в следственный
    14 марта, Гость   Ответить
  • Ну прокладки из бутылочных пробок я точно вытаскивать не буду. В отдельный контейнер могу закинуть все пластиковые бутылки с пробками и этикетками, упаковки от яиц, пластиковые стаканчики от йогурта и сметаны.
    14 марта, Гость   Ответить
  • а куда можно елку выкинуть?
    14 марта, Гость   Ответить
  • Ёлку? слабак! держись до 30 декабря!
    14 марта, Гость   Ответить
  • мы слишком бедны что бы иметь замашки богатых
    14 марта, Гость   Ответить
  • При раздельном сборе тариф поднимется в разы, нужны: баки под раздельный сбор мусора, Лицензированные мусоро-сортировочные комплексы с персоналом, дополнительные мусоровозы с грузчиками и водителями(и конечно помещения, где хранить и обслуживать транспорт, механики, медики, диспетчерская служба). И про батарейки... ближайший пункт переработки в г. Челябинске, на сайте ГК «Мегаполисресурс» все бизнес процессы сборщика батареек - четко расписаны. Оратором все красиво изложено, но кажется он договаривает про свою деятельность - перепродажу ВМР.
    14 марта, Гость   Ответить
  • О каком раздельном сборе может идти речь, если у нас даже контейнерного сбора нет. Треть города выбрасывают мусор в пакетах на дорогу… Мы элементарное не можем организовать (позор властям которые не могут- точнее не хотят! найти место для баков, даже в Новоалтайске уже нет бестарки!!!!) Опять же не услышала кто будет покупать новые мусоровозы для раздельного сбора? Кто будет покупать баки для разных фракций? Это будет заложено нам в тариф как строительство мистической сортировки в Зудилово? Болтать красиво не сложно…….
    14 марта, Гость   Ответить
  • "Я бабки плачу и вываливаю весь свой мусор в одну парашу." ---- Гость, какой-то ты несознательный элемент. Еще скажи, я гажу, где стою, т.к. за уборку плачу.
    14 марта, Гость   Ответить
  • В Москве в шаговой доступности есть баки для сбора раздельного мусора: бумага/картон, пластик, металл, стекло. Во многих ТЦ стоят баки для сбора текстиля, батареек и подобного. Так что дома всё это не копится, пошёл в магазин, по дороге закинул пустые банки и пластиковые бутылки в баки. Когда же это до Барнаула дойдет...
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Верно, так и будет скоро
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, верно, так делаем
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, да, конечно это затраты, но они несоизмеримы с транспортировкой до 200 км смешанных отходов и опять с сортировкой и тем что Вы написали, главное из смешанных отходов извлекается ВМР всего максимум 7%
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, верно, так и будет
    15 марта, Гость   Ответить
  • Чтобы сортировать мусор нужно в первую очередь разделить его в месте образования на две фракции - ту, что можно сортировать, и грязные отходы. И отдельно вывезти на разные площадки. А вот дальше уже и без всяких заводов найдется много желающих все рассортировать вручную с хорошей выгодой. Пример господина Карла тому подтверждение.
    15 марта, Гость   Ответить
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