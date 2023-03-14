Как на Алтае приживается система раздельного сбора мусора и насколько это рентабельно

Что делать, чтобы не захлебнуться в мусоре, рассказал amic.ru эксперт Алексей Свечников

14 марта 2023, 09:45, ИА Амител

Разговоры об экологии, раздельном сборе и переработке мусора в России ведутся давно. И не просто ведутся: в стране с 1 января 2019 года началась реформа по обращению с бытовыми отходами. Предполагается, что к 2024 году большинство жителей приучатся сортировать отходы, и на вторичную переработку будет направляться 36% мусора. Как сейчас обстоят дела с раздельным сбором мусора на Алтае, почему этот проект важен для человечества и может ли эта система быть рентабельной для бизнеса, рассказал гость "Переговорки" на amic.ru Алексей Свечников, председатель правления автономной некоммерческой экологической организации "Экономика Замкнутого Цикла".

Кто в "Переговорке":



Алексей Свечников, родился 15 апреля 1986 года в г. Барнауле. Окончил Барнаульский юридический институт МВД РФ, специальность "юриспруденция уголовного права".

В 2017 году стал заниматься бизнесом, построенным на сборе и переработке вторсырья.

С 2022 года – председатель правления автономной некоммерческой экологической организации "Экономика Замкнутого Цикла".01:22 О том, для чего нужно сортировать мусор. Хотя бы для того, чтобы уменьшить количество полигонов на территории края и страны. Но не только.

02:10 О том, какой именно мусор можно переработать.

03:24 Что лучше: приучать граждан к раздельному сбору мусора или создавать комплексы сортировки отходов?

06:20 Зарождается новая отрасль. О том, почему, путешествуя на Запад, мы подчиняемся правилам сортировать отходы, а в своей стране до сих пор это не внедрили.

08:03 Где в России есть "образцовые регионы", где уже привыкли к раздельному сбору отходов.

08:50 Насколько рентабельно заниматься раздельным сбором мусора и вырастет ли тариф для простых граждан при внедрении этой системы.

10:10 О том, что понадобятся новые мусоровозы для вывоза отходов по новому принципу.

10:48 Где в Алтайском крае уже успешно работает система раздельного сбора мусора. Кстати, первый пилотный проект внедрили в посёлке Южном в Барнауле.

12:02 Как в идеале должна действовать система экопромпарков. И при каких условиях бизнес заинтересуется этой системой.

14:11 С чего начать внедрение этой системы.

14:50 О взаимоотношении бизнеса и власти. "Внесли изменения в территориальную схему обращения с отходами, которая поможет реализовать этот проект", – говорит эксперт.

15:44 "Люди уже готовы". О том, насколько популярны пункты раздельного сбора отходов в крупных торговых центрах.

16:33 Что производят из отработанных батареек.

16:50 А сотрудники организации разделяют мусор?