Народные приметы на 8 апреля. Как на Гавриила Благовеста женщины защищались от мужней неверности

8 апреля на Руси отмечали День Гавриила Благовеста. В народе у него есть ещё одно название: Гавриил — выверни оглобли. В этот день крестьяне снимали санную сбрую и убирали её до следующей зимы. Церковь же 8 апреля чтит архангела Гавриила — архистратига (военачальника ангелов небесных сил) и вестника благих вестей. В этот день на Руси запрещалось считать деньги, надевать вчерашнюю одежду и отказывать в помощи просящим. Подробнее — в нашем материале.

Кто такой архангел Гавриил и почему его так чтит Церковь?

В Священном Писании архангел Гавриил называется ангелом хранителем богоизбранного народа (евреев). По словам святителя Димитрия Ростовского: «Архангел Гавриил — вестник тайн Божьих. Миссия его в том, чтобы открывать смертным скрытое, изъяснять сокровенное и глубинное, возводить собеседников на самый верх путей Господних».



Иначе говоря, Благовестник исполняет роль посланца, приносящего из Царства Небесного на грешную землю Божественное Откровение. Также Гавриил помогает адресатам верно истолковывать послание и вразумляет тех, кто не готов к восприятию Слова Божия. К примеру, священник Захария, который усомнился в словах архангела о скором рождении у него сына Иоанна (Предтечи), был временно наказан немотой.

Как иконописцы изображали архангела Гавриила?

На некоторых святых иконах Благовестник изображён со свечой и зеркалом из ясписа (драгоценный камень). Предметы символизируют, что пути Господни до времени не ясны, однако их можно постичь через изучение Слова Божьего и послушание гласу совести. Нередко Гавриил предстаёт на иконах с белой лилией (символ чистоты и непорочности), которую по преданию он принёс в день Благовещения Деве Марии. Также в его руке может быть жезл — знак силы, дарованной ему Богом, или фонарь — символ того, что будущее скрыто от людей.

Какой секрет на день Гавриила помогал женщинам сохранить верность мужа?

На Гавриила хозяйки ни в коем случае не просили в долг соль, муку и сахар. Считалось, что в ином случае супруг начнёт захаживать к девушкам на выданье на пироги да пряники.

Почему 8 апреля девушки не ходили с распущенными волосами?

Считалось, что тогда будущий супруг будет часто и надолго уезжать из дома. Поэтому незамужние девушки с утра первым делом заплетали косы, стараясь не оставить ни одного волоска. Только после этого они умывались и приступали к домашним делам.

Как на Гавриила защищались от лихорадки и голодной смерти?

Крестьяне обязательно надевали 8 апреля чистую одежду. Якобы это защищало от лихорадки. У кого не было возможности полностью поменять гардероб, обязательно надевали чистое нижнее бельё. Верили, что если 8 апреля будешь во вчерашней одежде, обязательно подхватишь лихорадку, а болеть в посевной сезон для крестьянина было смерти подобно.



Чтобы избежать голода, на Гавриила всю несъеденную пищу отдавали животным.

Что считалось важным сделать 8 апреля?

Этот день на Руси посвящали полевым работам. Во многих регионах приступали к посадке бобовых, томатов, кабачков, тыквы, для защиты от вредителей обливали кипятком кусты смородины, крыжовника, других плодово-ягодных культур, подкармливали почву. Также в этот день отбирали семенной картофель и закладывали его в хорошо проветриваемые помещения для проращивания.

Что нельзя было делать 8 апреля?

Чтобы избежать страшных бед, 8 апреля нельзя было:



— Оставлять после еды неубранный стол. В этот день старались есть аккуратно, чтобы не проронить на стол ни крошки. Стол начисто протирали влажной тряпкой, а затем высушивали полотенцем. Так задабривали Домового. Считалось, что если убрать стол — главное место в доме — спустя рукава, хранитель домашнего очага рассердится и рассорит всю семью.



— Считать деньги. По поверьям, пересчёт денег мог привести к необоснованным тратам, а то и к полной нищете. Вообще в этот день старались не обсуждать финансовые вопросы и не заключать торговые сделки. Верили, что Благовестник накажет за то, что в его праздник люди думают о деньгах, а не о духовных благах.



— Отказывать просящим в помощи. Причина та же, что и при пересчитывании денег, — неуважение к архангелу Гавриилу. Говорили, что тот, кто пожадничает или останется равнодушен к просьбам, станет несчастным, а в его доме поселятся голод и разруха.